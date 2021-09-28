Duygu Delen Davasında Mahkeme Heyetine Tepki!

Gaziantep'te meydana gelen olayda 17 yaşındaki Duygu Delen isimli genç kızın ölümü sonrasında tutuklanan ve hakkında cinsel istismar, kasten öldürme, hakaret ve yağma suçlarından dava açılan erkek arkadaşı Mehmet Kaplan mahkeme heyetinin tutukluluğunun devamına karar vermesi sonrasında kararı alkışladı ve bu şekilde tepkide bulundu. Kaplan’ın daha sonra kapıya vurarak bulunduğu odadan çıktığı bilgisine de ulaşıldı.

17 yaşındaki Duygu Delen'in balkondan düşüp hayatını kaybettiği olay ile ilgili tutuklanıp hakkında yağma, hakaret, cinsel istismar ve kasten öldürme suçundan dava açılan 21 yaşındaki erkek arkadaşı Mehmet Kaplan'ın yargılanması sürdürüldü.

13 Ağustos 2020 tarihinde Batıkent Mahallesi'nde meydana gelen olayda 17 yaşındaki Duygu Delen isimli genç kız 5 katlı apartmanın 4'üncü katındaki erkek arkadaşı olan 21 yaşındaki Mehmet Kaplan'ın evinin balkondan düşüp yaşamını yitirmişti. 21 yaşındaki Mehmet Kaplan ise konu hakkında tartıştığı kız arkadaşının intihar ettiğini iddia etmişti.

17 yaşındaki genç kızın bir cinayete kurban gittiğinin öne sürülmesi üzerine soruşturma başlatıldı ve detaylar merak konusu oldu. Mehmet Kaplan gözaltına alındı ve cinsel istismar, kasten öldürme, hakaret ve yağma suçlaması ile tutuklandı. Kaplan, yaklaşık olarak 1 sene boyunca tutuklu yargılandığı ve 3 ay önce görülen duruşmada ev hapsi şartı ile tahliye edildi. Fakat Kaplan’ın, savcılığın itirazı sonrasında yeniden gözaltına alınarak tutuklanmasına karar verildi.

Bugün davanın 10’uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldüğü bilgisine ulaşıldı ve 5. duruşmasına sanık Mehmet Kaplan isimli şahıs, tutuklu bulunduğu cezaevinden katılım gösterdi. Aynı zamanda Duygu Delen’in babası Bülent Delen ve taraf avukatları da salonda hazır bulundu. Duygu Delen’in ailesinin avukatı Mehmet Balcı ise duruşmada söz aldı ve sanığın tutukluluk halinin devamını talep etti. Avukat Balcı, Mehmet Kaplan isimli sanığın daha önce tahliye edilmesinin güvensizlik oluşturduğunu ifade etti ve kuvvetli delillerin varlığını devam ettirdiğini açıkladı.