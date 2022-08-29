Duy Beni Dizisi Hakkında Şaşırtıcı Gerçek Ortaya Çıktı

Başrollerinde Rabia Soytürk ve Caner Topçu gibi iki genç ve başarılı oyuncunun yer aldığı Duy Beni isimli televizyon dizisi projesi yaz sezonuna damga vurdu ve diğer diziler arasında öne çıktı. İlk bölümü ile dikkatleri üzerine çeken ve lise gençliklerini konu edinen proje sosyal medyada da sıklıkla konuşulmaya başlandı. Özellikle ünlü oyuncu Rabia Soytürk söz konusu proje ile kariyer hayatının en büyük çıkışını gerçekleştirdi ve geniş kitlelere hitap etmeye başladı. Dizi ilk bölümleri ile reyting oranlarında beklenen sonucu elde edemiyor ve istenilen oranların altında sonuçlar alıyordu. Fakat kısa süre içerisinde bu durumu toparlamayı başaran ve yüksek izlenme oranları elde eden Duy Beni isimli televizyon dizisi projesi hayran kitlesini kısa süre içerisinde arttırmayı başardı.

Duy Beni dizisi genç kuşak tarafından ilgi içerisinde izlenerek diğer yaz dizileri arasında öne çıkıyor. Gerçek hayatta liselerde meydana gelen şiddet içeren olaylar, zorbalıklar ve öğrenciler arasında yaşanan kavgalar söz konusu dizide konu ediliyor. Star TV'de yayınlanmakta olan proje genç kuşak oyuncuları bir araya getirdi ve konusu ile dikkat çekti. Caner Topçu ile Rabia Soytürk'ün yanı sıra Utku Coşkun ve Sümeyye Aydoğan da dizide öne çıkmayı başardı.

Sosyal medyada büyük bir dikkat içerisinde takip edilen Duy Beni dizisi gençlik projeleri arasında yer alıyor ve her yeni bölümü ile gündemden düşmüyor. Sosyal medya hesaplarında ilginç rekorlara imza atmakta olan başarılı yapım reyting oranlarında ise ortalamanın altında kalarak seyirci kitlesini şaşkına sürüklüyor. Sosyal medyada bu kadar güçlü etkileşim alan fakat reyting oranlarda istekleri karşılamayan proje bu yönüyle herkesi şaşırtıyor. Sezonda da devam etmesi düşünülen projenin reytinglerinin aynı şekilde devam etmesi durumunda ilerleyen süreçlerde neler yaşanacağı ise merak konusu oldu.

Sosyal medya etkileşimi büyük oranda etkilese de bu durumun reyting oranlarına çok fazla bir katkısı olmadığı biliniyor. Yaz boyunca da bu durum gözler önüne serildi ve Rabia Soytürk her hafta sosyal medyada gündem olsa da dizinin izlenme oranlarına fazla bir etkide bulunmadı açığa çıktı. Seyirci kitlesi her ne kadar diziyi gündeme getirse de reytinglere bir katkı meydana gelmedi. Proje hakkında dikkat çeken bir diğer detay ise kanalın Duy Beni dizisi hakkında final kararı almasının ihtimalinin bulunduğu oldu.

Yaz sezonunda yayın hayatına başlayarak düşük izlenme oranları ile yayın hayatına devam etme şansı düşük olan projeler kısa süre içerisinde bu durumu toparlamazsa zor bir sürece giriş yapabilir. Bunun yanı sıra Duy Beni dizisi Show TV projesi olan Gelsin Hayat Bildiği Gibi isimli dizi ile de rakip olarak adından söz ettirdi. Diğer taraftan Eylül ayının başlaması ile birlikte yeni rakipler ile de karşı karşıya gelecek olan dizi, Mahkum ve Camdaki Kız ile de yarışacak. Ekranların en güçlü 2 projesi Camdaki Kız ve Mahkum gibi 2 proje ile sonbahar döneminde yarışacak olan Duy Beni isimli gençlik dizisinin elde edeceği sonuçlar merak içerisinde bekleniyor. İzleyici kitlesi ise her ne kadar dizinin final yapmasından endişe duysa da sosyal medya etkileşimlerine güveniyor ve projenin bu durumu kısa süre içerisinde düzelteceğini düşünüyor.