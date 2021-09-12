Düşük Faizli Kredi Almak İsteyenlere Yeni Haber: 0.49 Faizli İhtiyaç Kredisi Verilecek, Son Dakika Duyurusu Yapıldı

0.49 faiz ile kredi kampanyası hangi bankalar tarafından yapılacağı son zamanlarda oldukça merak ediliyor. 0.49 faiz oranları ile ihtiyaç kredisi kullanmak isteyen kişiler belirtilen Kredi şartlarına uygun olmaları durumunda ihtiyaç kredisi ve borç kapatma kredisi ile birlikte 100.000 TL'ye kadar onay alabilecekler. 0.49 faiz oranları ile ihtiyaç kredisi ve borç kapatma kredisi devlet destekli olarak verileceği için resmi gazetede yayınlandıktan sonra kampanyaya katılacak olan bankalarda belli olacaktır. 100.000 TL'ye kadar kullanabileceğiniz bu krediler de banka borcunuz varsa bu borçların kapatılması şart koşulalacaktır. 36 ay vadeye kadar verilecek bu krediler de ilk taksit ödemesinde de 6 ay kadar erteleme yapılmaktadır.

0.49 faiz oranları ile ihtiyaç kredisi kampanyasına katılmak isteyen kişiler belirtilen şartlara uygun olmaları gerekiyor. Kredi alacak olan kişiler banka kredi notu ve banka kredi sicili ne göre başvuru yaptıktan sonra değerlendirmeye girecektir. 100.000 TL'ye kadar limit oluşturulacak ve bu limit içerisinden sizlere verilecek olan kredi almış olduğumuz maaşa göre belirlenecektir. 100.000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi ve borç kapatma kredisi ne 0.49 faiz oranları ile kullanmak istiyorsanız bankalar bu kampanyayı başlattıktan sonra resmi internet siteleri üzerinden yeni bir kampanya sayfası açacak ve buradan sizlerin Kredi başvurularını alacaktır. 0.49 faiz oranları ile kredi kullanmak istiyorsanız kamu bankaları ve devlet destekli özel bankalar tarafından bu işlemlerinizi yapabileceksiniz.

0.49 faiz oranları ile hangi bankalar kredi verecek?

0.49 faiz oranları ile kredi almak isteyen kişiler bankaların belirtilen şartlarına uygun olmaları durumunda resmi internet siteleri üzerinden kredi başvurularını yapabilecekler. 0.49 faiz oranlı Kredi devlet destekli olacağı için sınırlı sayıda ve kısıtlı müşteri grubuna verilecektir.

Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank gibi kamu bankalarından da yapılacak olan bu kampanyaya katılmak isteyen kişiler şartlara uygun olmaları durumunda hızlı bir şekilde onay alabileceklerdir. devlet destekli kamu bankalarından olan Şekerbank ın daha bu kampanyaya katılacağı hakkında söylentiler var. Kampanya yayınlandıktan sonra Bankalar faiz oranları ile Kredi kampanya başvurularını Kendi resmi internet siteleri üzerinden alacaklar.

Acil ihtiyacınız varsa ve kredi kullanmak istiyorsanız şu an için bankalarda da düşük faiz oranları ile 100.000 TL'ye kadar kredi imkanı sunulmaktadır. 100.000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi veya 100 bin TL'ye kadar borç kapatma kredisi kullanmak istiyorsanız size en yakın kamu bankalarına veya özel bankalara giderek Kredi başvurunuzu yapabilirsiniz.