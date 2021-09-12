5030, 3280, 4425... Bu Numaralara Mesaj Atanlara Anında Nakit Ödemesi Veriliyor

SMS atarak ne kadar kredi onayı alacağınızı görebiliyorsunuz. Sms ile ihtiyaç kredisi başvurusu yapmak isteyen kişilere yeni bir kampanya duyurusu yapıldı. bankalar üzerinden ihtiyaç kredisi kullanmak isteyen kişilere SMS attıktan sonra ne kadar kredi onayı verileceği hakkında araştırmalar yapılmaktadır. Bankalar son zamanlarda özellikle müşterilerin bankaya gelmeden kredi başvuruları yapma işlemlerini daha hızlı bir şekilde yapmaya başladı. SMS ile kredi başvurusu işlemleri de ihtiyaç kredisi kullanmak isteyen kişilere verilecek olan yeni bir kredi kampanyası oldu. Birden fazla bankanın müşterisi olan veya olmayan kişilere yapmış olduğu bu kampanya giydi cep telefonunuzdan ücretli bir mesaj atarak hemen ne kadar kredi onayı alacağınızı görebiliyorsunuz.

5030 SMS numarasına mesaj atarak kredi kampanyası...

5030 SMS numarasına mesaj atarak Kredi başvurusunda bulunmak istiyorsanız finansbank'ın ihtiyaç kredisi kampanyası ne katılacaksınız. 5030 numarasına t.c. kimlik numaranızı göndererek hızlı bir şekilde kredi başvurusu yapabilir onaylanan tutar kadar kredinizin ne kadar olduğunu hemen görebilirsiniz. 75 bin TL'ye kadar değerlendirme alacak finans bank onaylanan tutarı sizlere hemen aynı gün içerisinde banka şubelerinden veya kullanıyorsanız mobil uygulama üzerinden sizlere ödeyecektir.

3280 SMS numarasını mesaj atarak 55000 TL veriliyor...

3280 numarasına mesaj atarak da 55 bin TL'ye kadar kredi onayı alabiliyorsunuz. Denizbank üzerinden yapılan Bu kampanyada cep telefonunuzun mesaj kısmına girerek kredim yazın boşluk bırakın ve TC kimlik numaranızı yazarak 3280 numarasına gönderin. 55 bin TL'ye kadar değerlendirme yapacak olan bu banka kredi onayı almanız ile birlikte en yakın banka şubesinden sadece kimliğiniz ile birlikte sizlere anında kredi onayı verecektir.

4425 SMS numarasına mesaj atarak 100.000 TL onay

Akbank üzerinden SMS ile kredi başvurusu yapmak isteyen müşteriler 4425 numarasına ücretli bir mesaj atarak 100.000 TL'ye kadar kredi değerlendirmesine girebilirler. 4425 numarasına Kredi yazımı boşluk bırakın ve t.c. kimlik numaranızı yazarak gönderim yapın. 100.000 TL'ye kadar değerlendirecek olan bu banka 36 ay vadeli ve ilk taksit ödemesinde de 3 ay ertelemeli olarak vereceği kredilerin sonucunu sizlere mesaj attınız cep telefonuna gönderecektir. 100.000 TL'ye kadar onay olursanız en yakın Akbank şubesine giderek onaylanan tutar kadar kredinize sadece kimliğinizle birlikte kullanabilirsiniz.