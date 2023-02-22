Düşük Faizli 10.000 20.000 ve 30.000 TL İhtiyaç Kredisi Rekor Başvuru Aldı!

Vatandaşların nakit ihtiyacı arttıkça bankaların 10.000, 20.000 ve 30.000 TL arasındaki ihtiyaç kredilerinde son zamanlarda rekor düzeyde başvuru yapıldı. Bazı bankalar, 10.000 ila 30.000 TL arasında ihtiyaç kredisi kullanmak isteyenler için yeni kampanyalar duyurdu. Kredilerin düşük faiz oranlarına sahip olması, büyük bir ilgiye neden oldu. Nakit ihtiyacını ihtiyaç kredisi kullanarak karşılamak isteyen vatandaşlar, uygun faiz oranlı ihtiyaç kredisi veren bankalar arasında hangisinin en düşük faizi verdiğini araştırmaya başladı. Bu kapsamda QNB Finansbank, Yapı Kredi Bankası ve Garanti BBVA’nın yaptığı ihtiyaç kredisi kampanyaları öne çıktı.

QNB FİNANSBANK İHTİYAÇ KREDİSİ BAŞVURUSU

Hızlı onay veren bankalardan biri olan Finansbank, ihtiyaç kredisi kampanyalarıyla öne çıkıyor. Bu bankaya yaptığınız başvurular sadece 5 dakika içinde onaylanıyor. SMS kredi kampanyası sayesinde başvuru sayısı en yüksek bankalar arasında yer alan Finansbank, TC kimlik numaranızı 5030 numarasına mesaj atmanız halinde hızlıca bir kredi başvurusunda bulunmanızı sağlıyor. Bunun yanı sıra QNB Finansbank’ın resmi internet sitesindeki formu doldurarak da başvuru yapmanız mümkün oluyor. Başvurunuzu yaptıktan sonra Finansbank size ne kadar kredi alabileceğinizi bildiriyor ve onay aldıktan sonra krediyi kullanmanız için bir Finansbank şubesine yönlendiriyor. Ayrıca QNB Finansbank, ihtiyaç kredilerinde 36 aya kadar vade seçeneği ve ilk taksit ödemesinde 3 ay erteleme imkanı sunuyor. Son derece düşük faiz uygulanan bu kredide gelir belgesi şartı aranmıyor.

YAPI KREDİ BANKASI İHTİYAÇ KREDİSİ KAMPANYASI

Yapı Kredi Bankası, müşterisi olan ve maaşını kendi şubelerinden alan kişilere özellikle mobil uygulama üzerinden hızlı bir şekilde kredi onayı verdiğini açıkladı. Yapı Kredi mobil uygulaması üzerinden hafta sonları dahil olmak üzere 20.000 TL ve üzeri tutarda ihtiyaç kredisine başvuruda bulunabilirsiniz. Başvurunuzun onaylanması halinde, Yapı Kredi Bankası hesabınıza kredi tutarını direkt kolayca aktarabilirsiniz. Yapı Kredi Bankası kredi başvurularını kendi ATM'leri aracılığıyla da kabul ediyor. Ayrıca bankanın internet sitesi üzerinden başvuru formunu doldurarak başvuruda bulunabilir, güncel faiz oranları öğrenebilir ve başvurduğunuz kredi hakkındaki detayları yine bu ekrandan görebilirsiniz. Bunun yanı sıra Yapı Kredi Bankası çağrı merkezini de arayarak detaylı bilgi elde edebilirsiniz.

GARANTİ BBVA GELİR BELGESİZ İHTİYAÇ KREDİSİ

Garanti BBVA’nın kampanyasından yararlanarak 30.000 TL veya daha yüksek bir ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunabilirsiniz. Size en yakın Garanti BBVA şubelerine kimliğinizle başvuru yaparak gelir belgesi sunmadan kredi onayı alabilirsiniz. Ancak belirtmemiz gerekir ki bu kampanyadan yararlanmak isteyenlerin, en az üç aydır sigortalı veya emekli olması şarttır. Bu koşulu karşılayanlar Garanti BBVA'nın resmi internet sitesi üzerinden hızlı ve kolay bir şekilde ihtiyaç kredisi başvurusu yapabilir. Resmi internet sayfasında bulunan ihtiyaç kredisi başvuru formunun doldurulması yeterlidir. Bankadan onay alan kişiler, kredilerini aynı gün içinde kullanabilirler. Dileyen vatandaşlar bankanın ATM’leri aracılığı ile de başvuru yapabilmektedir.