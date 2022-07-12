Dünyanın En Eski Ekşi Mayası

Pandemi sırasında, birçok insan ilk kez ekmek yapma sanatını araştırdı ve keşfetti. Bazıları bu mükemmel yükselişi bulmak için kuru aktif maya veya kabartma tozu kullandı, bazıları ise ekşi mayalı başlangıçların vahşi dünyasıyla uğraştı.

Ancak ev fırıncıları sadece en doğal haliyle ekmek yapmayı öğrenmekle kalmadılar, yaşayan antik çağlardan da yararlandılar. Genellikle anne hamuru olarak adlandırılan ekşi mayalı başlangıçlar, dünyayı kapsayan ve gezegeni milyonlarca kez beslemekten sorumlu olan yaklaşık 6.000 yıllık bir geçmişe sahiptir.

Bu, bu yaşam iksirinin nasıl ortaya çıktığını ve onu bu kadar özel yapan şeyin ne olduğunu anlamak isteyen ekmek yapımcılarını, bilim adamlarını ve araştırmacıları cezbeder - özellikle de marşın sahibi uzun ve hikayeli bir tarih iddia ettiğinde. Bu hayranlık nedeniyle, eski başlangıçlar onlar için neredeyse mistik bir kaliteye sahiptir ve onları bulmak ve onlarla birlikte pişirmek, dünyanın dört bir yanındaki ev aşçılarını ve profesyonelleri kavradı.

Eski başlangıçlar neredeyse mistik bir niteliğe sahiptir.

En eski ekşi hamur mayası arayışı kıtaları ve ülkeleri, bilim laboratuvarlarını ve kütüphaneleri kapsar ve Eski Mısırlılardan İsa Mesih'e kadar herkesi kapsar. Bu, gezegendeki en yaşlı anneleri bulma arayışıdır - yaşayan, nefes alan, piramitlerin inşasına yardımcı olan, Roma İmparatorluğu'nu besleyen ve altına hücumu besleyen köpüren ekşi mayalı başlangıçlar.

Deneyimsizler için, ekşi mayalı ekmek mayası ile yapılır. Başlangıç, ekmeğin piştiğinde kabarmasına yardımcı olan bir mayalama maddesidir. En basit anlatımıyla, su ve unu bir araya getirdiğinizde ve havada yüzen doğal maya ve bakterilerin birleşip mayalanmaya başlamasına izin verdiğinizde bir starter oluşur. Zamanla, maya, un içindeki karbonhidratları tüketecek ve bunları, ekşi mayanın kabarcıklarını veren şey olan karbondioksite dönüştürecektir.

Maya gibi, bakteriler de karbonhidrat tüketir, ancak baloncuklar yerine yan ürünü laktik asittir ve bu da ekşi mayaya ekşi tadı verir. Sonuç, su, un ve uygun yetiştirme sıcaklıkları ile beslenmeye ve bakıma ihtiyaç duyan bir evcil hayvana eşdeğer canlı bir organizmadır.

Ekşi mayalı bir marşın köpüren çamuru gibi, ekşi mayalı ekmek yapma tarihi karanlıktır. Tarihçilere ve arkeologlara göre, Eski Mısır'da yaygın ekmek yapımı yaklaşık 5.000-6.000 yıl önce gerçekten başladı. Buğday toplayan ve ekmek pişiren çiftçilerin hiyerogliflerini mezarların ve tapınakların her yerinde bulabilirsiniz. Ama Mısırlılar marş motoru kullanıyor muydu?

Mısırlıların ekmeklerini yapmak için kasten gerçek bir başlangıç ​​kullanıp kullanmadıkları bilinmemekle birlikte, o zamanki fırıncılar, bir önceki günden kalan un/su karışımının bir kısmını kullanma ve ertesi günün fırınına koyma yolunda tökezlemiş olabilir. . Yani, Love'a göre, "Buna ekşi maya diyebilirsiniz, ekmek yapıyorlar ve sonra biraz [hamur] alıp bir sonraki parti için kullanacaklar… Hala bunu nasıl yapacaklarını öğreniyorlar."