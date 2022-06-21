Dünyanın En Büyük Tatlı Su Balığı Kamboçya'da Yakalandı

Kamboçya'da bir balıkçı, bilim adamlarının dünyanın en büyük kayıtlı tatlı su balığı olduğunu söylediği dev bir vatoz yakaladı.

13 Haziran'da yakalanan vatoz, bir Kamboçya-ABD ortak araştırma projesi olan Wonders of the Mekong tarafından Pazartesi günü yapılan açıklamaya göre, burundan kuyruğa yaklaşık dört metre (13 fit) ölçtü ve 300 kg'dan (660 libre) biraz daha hafifti.

Grup, tatlı su balığı için önceki rekorun 2005 yılında Tayland'da keşfedilen 293 kg (646 lb) Mekong dev yayın balığı olduğunu söyledi.

Kmer dilinde dolunay anlamına gelen “Boramy” vatoz, soğanlı şekli nedeniyle Kamboçya'nın kuzeydoğusundaki Mekong Nehri üzerindeki Stung Treng'in güneyinde yakalandı. Balıkları karaya çekmek yaklaşık bir düzine adam aldı.

Nehir boyunca topluluklarda koruma çalışmalarını yayınlayan Mekong'un Harikaları projesinden yakındaki bir bilim adamları ekibini uyardılar.

Bilim adamları, gece yarısından sonra haberle birlikte birkaç saat içinde geldiler ve gördükleri karşısında hayrete düştüler.

Reno'daki Nevada Üniversitesi'nden çevrimiçi bir röportajda Mekong'un Harikaları lideri Zeb Hogan, "Bu büyüklükte bir balık, özellikle tatlı suda gördüğünüzde, anlamak zor, bu yüzden tüm ekibimizin şaşkına döndüğünü düşünüyorum." Dedi.

Tatlı su balıkları, mavi yüzgeçli orkinos ve marlin gibi dev deniz türlerinin veya beyaz mersin balığı gibi tatlı ve tuzlu sular arasında göç eden balıkların aksine, tüm yaşamlarını tatlı suda geçirenler olarak tanımlanır.

Vatozun keşfi sadece yeni bir rekor kırmakla ilgili değildi.

Hogan, su yolunun birçok çevresel zorlukla karşı karşıya olduğuna dikkat çekerek, "Balığın hala bu kadar büyüyebilmesi Mekong Nehri için umut verici bir işaret" dedi.

Mekong Nehri Çin, Myanmar, Laos, Tayland, Kamboçya ve Vietnam'dan geçiyor. Birkaç dev tatlı su balığı türüne ev sahipliği yapıyor ancak çevresel baskılar artıyor. Bilim adamları, özellikle, son yıllarda büyük bir baraj inşa programının yumurtlama alanlarını ciddi şekilde bozabileceğinden korkuyorlar.

“Dünya çapında büyük balıklar tehlikede. Değeri yüksek türlerdir. Olgunlaşmaları uzun zaman alır. Yani olgunlaşmadan önce avlanırlarsa üreme şansları olmaz” dedi Hogan. "Bu büyük balıkların çoğu göçmendir, bu yüzden hayatta kalmak için geniş alanlara ihtiyaçları vardır. Barajlardan kaynaklanan habitat parçalanması gibi şeylerden etkilenirler, açıkçası aşırı avlanmadan etkilenirler. Yani dünya çapındaki dev tatlı su balıklarının yaklaşık yüzde 70'i ve tüm Mekong türlerinin nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya.”

Bölgeye koşan ekip, vatozun kuyruğuna yakın bir yere bir etiketleme cihazı yerleştirdi ve onu serbest bıraktı. Cihaz, gelecek yıl için izleme bilgileri göndererek davranışı hakkında benzeri görülmemiş veriler sağlayacak.

"Dev vatoz çok az anlaşılmış bir balıktır. Adı, hatta bilimsel adı bile son 20 yılda birkaç kez değişti” dedi. "Güneydoğu Asya'da bulunur, ancak bu konuda neredeyse hiçbir bilgimiz yok. Yaşam öyküsü hakkında bilgimiz yok. Ekolojisini, göç kalıplarını bilmiyoruz.”

Araştırmacılar, bunun son iki ay içinde aynı bölgede rapor edilen dördüncü dev vatoz olduğunu ve bunların hepsinin dişi olduğunu söylüyor. Bunun türler için bir yumurtlama noktası olabileceğini düşünüyorlar.

Boramy'yi yakalayan balıkçı, rekortmen yakalamanın onuruna ek olarak, piyasa fiyatından tazmin edildi, yani yaklaşık 600 dolarlık bir ödeme aldı.