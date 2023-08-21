Asgari ücret, Haziran ayında yapılan zamla beraber 11 bin 402 TL oldu. Yapılan zam, ekonomik zorluklar nedeniyle yeterli olmuyor. Asgari ücretle çalışanlar, geçinmekte zorlanıyor. 360 dolar seviyesinde olan asgari ücret, yapılan zamla 482 dolar seviyesine ulaştı. Eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı, asgari ücret hedefi olarak 500 dolar seviyesini göstermişti. Hedeflenen tutar, kısmen gerçekleşti.

Yapılan zamla beraber Türkiye’deki asgari ücretin dünya sıralaması merak edilmeye başlandı. Aynı zamanda dünya genelinde en yüksek ücreti veren ülkelerin hangileri olduğu da merak ediliyor. Türkiye’deki ücretleri düşük bulan kişiler, yurt dışındaki iş imkânlarını araştırıyor.

EN YÜKSEK ASGARİ ÜCRET VEREN ÜLKELER

Bazı ülkeler, asgari ücret konusunda son derece cömert davranıyor. Bu ülkelerde geçinmek, yüksek ücretler sayesinde daha kolay oluyor. Asgari ücretin en yüksek olduğu ülkeler, şu şekilde sıralanabilir:

- Lüksemburg 2.546,4 dolar, haftalık çalışma süresi: 35,5 saat

- Avustralya 2.461,5 dolar, haftalık çalışma süresi 36 saat

- Yeni Zelanda 2.444,9 dolar

- Almanya 2.119,3 dolar, haftalık çalışma süresi 34,6 saat

- Belçika 2.085,3 dolar, haftalık çalışma süresi 34,9 saat

- Hollanda 2.063,2 dolar, haftalık çalışma süresi 32,4 saat

- İrlanda 2.036,9 dolar

- Kanada 1.979,3 dolar

- İngiltere 1.952,7 dolar

TÜRKİYE, AVRUPA ÜLKELERİ ARASINDA 23. SIRADA

Türkiye’nin asgari ücret sıralaması, Avrupa ülkeleri arasında 23. Sırada bulunuyor. Haftalık çalışma süresi açısından son Türkiye sıralamada sonuncu oluyor. Türkiye’den sonra en düşük maaş veren ülke Sırbistan olarak açıklandı. Ülkede çalışma süresi 42,3 saat olarak belirtildi.

Karadağ’da çalışma süresi 42,8 saat olarak ifade edildi. Ancak Karadağ’da asgari ücret 568 dolar seviyesinde bulunuyor. Bulgaristan’da 425,4 dolar asgari ücret ödeniyor. Kuzey Makedonya’da ödenen ücret 425,1 dolar olarak veriliyor. Türkiye’de asgari ücrete, Ocak ayında yeniden zam yapılacak.