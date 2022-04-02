Dünyanın dört bir yanındaki insanlar 2 Nisan'ı, Birleşmiş Milletler tarafından otizm spektrum bozukluğu (ASD) hakkında farkındalık yaratmak için belirlenen Dünya Otizm Farkındalık Günü olarak gözlemliyor. Bu yıl 15'incisi düzenlenen Dünya Otizm Farkındalık Günü.

ASD, çok çeşitli nörolojik ve gelişimsel durumları tanımlamak için kullanılan bir terimdir. Konuşma ile ilgili sorunları, başkalarıyla sosyal etkileşimi, tekrarlayan davranışları ve sese ve ışığa duyarlılık gibi duyusal nefretleri içerebilir.

Kişiden kişiye büyük ölçüde değişen, tüm etnik ve sosyoekonomik grupları etkileyebilen bir durumdur. Otizmli kişilerde en sık bir arada bulunan sağlık durumu dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğudur (DEHB).

Otizm 14 aylık kadar erken teşhis edilebilir. Bununla birlikte, otizm her birey için aynı şekilde tezahür etmediği için bu bazen zor olabilir.

Otizmli insanlar için ortak özellikler

Otizm tanısı alan çocuklar sosyal, duygusal ve iletişim becerileri ile ilgili zorluklarla karşılanabilirler. Bu, başkalarıyla etkileşimi ve öğrenmede zorluğu etkileyebilecek özelliklere dönüşebilir.

Ancak, otizm ile yaşayan sadece çocuklar değildir; birçok yetişkin bir tür otizm ile yaşar.

Amerika Birleşik Devletleri Çalışma İstatistikleri Bürosu tarafından yürütülen bir araştırmaya göre, otizmli yetişkinlerin yüzde 75'ine kadarı işsiz veya az işsiz.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezlerine (CDC) göre, otizmli kişilerde bulunabilecek altı ortak özellik vardır. Bu özellikler şunlardır:

Duyusal deneyimlerden nefret

Rutin ve düzen ihtiyacı

Sosyal etkileşimde zorluklar

Sözel veya sözel olmayan iletişimde zorluklar

Yinelenen eylemler

Belirli çıkarlara derinlemesine odaklandı

Otizm ve COVID-19

UNESCO'ya göre COVID-19 salgını, dünya öğrenci nüfusunun yaklaşık yüzde 99'unun etkilendiği büyük ölçekli okulların kapanmasına yol açtı.

Otizmli öğrenciler, ASD'li insanlar için gerekli bir mekanizma olan rutinlerinde bir aksamaya neden olduğu için çoğundan daha sert bir darbe aldı.

UNICEF'e göre, aşağıdaki infografik, OTIZMLI biriyle COVID-19'a nasıl yaklaşılacağına dair bazı ipuçlarını özetlemektedir.

Birleşmiş Milletler, bu yılki Dünya Otizm Farkındalık Günü'nde, ASD'li insanlar için kapsayıcı eğitim sağlamaya odaklanan sanal bir etkinliğe ev sahipliği yapacak.