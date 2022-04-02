Başvuru Yapacakların Hesaplarına Yatacak Son Başvuru Tarihini Kaçırmayın. Son başvuru tarihini kaçırmayın! Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank, ihtiyaç sahibi vatandaşlar için başlattığı son dakika kampanyasında kampanyanın detaylarını resmi internet sitelerinden duyurdu. Ülkemizde kamu bankası olarak Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank, bireysel müşterilere yönelik son kampanyalarında düşük faizli kredi limitini 31 Mart'a kadar uzattı.

Acil nakit ihtiyacınız varsa Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank aracılığıyla 36 ay 50000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisine başvurabilir ve bu kredi kampanyalarını 90 gün vadeli kendi hesabınıza yatırabilirsiniz. Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank'ın başlattığı bu kampanyaya katılan vatandaşın sigortalı veya emekli olması gerekiyor.

Devlet Bankalarına Başvurular Nasıl Yapılır?

Ziraat Bankası Vakıfbank Halkbank, vatandaşlara düşük faizli ihtiyaç kredisi şeklinde 50000 TL'ye kadar kredi vermektedir. Son başvuru tarihini kaçırmayın!



Başvuru yapan kişilerin banka hesabı varsa, banka hesaplarından aldıkları internet bankacılığı şifresi ile 7 gün 24 saat kredi alabileceklerini söyleyebiliriz. Ne zaman isterlerse kendi başvurularını gerçekleştirebilirler.





Ayrıca devlet bankaları şubelerine giderek kredi başvurusunda bulunan vatandaşlar sadece kimlik ibraz ederek 50000 TL'ye kadar kredi kullanabilir ve daha düşük faiz oranlarından faydalanabilir.

Başvuru yapacak kişiler 3 ayrı yöntem ile başvuruda bulunabilirler. Ama öncelikle bu devlet bankalarından hesapları bulunması gerekir. Hesabı bulunan kişiler bankaların mobil uygulamalarından veya internet bankacılıklarından kredi başvurularını gerçekleştirebilirler. Veya şubelere bizzat giderek kredi başvurularını gerçekleştirebilirler. Çok kısa sürede sonuçlanacak kredilerini diledikleri gibi kullanabilirler.