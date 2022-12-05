Dünya Kupası’nda inanılmaz fiyasko! Yıldız oyuncular patladı!

Katar’da düzenlenen Dünya Kupası’na Almanya, Uruguay, Belçika ve Sırbistan gibi takımlar veda etti. Turnuvaya büyük umutlarla gelen takımlar son 16 turunu göremeden evlerine dönmek zorunda kaldı.

Elenen takımlar arasında en değerli 5 oyuncuya baktığımız zaman ortaya ilginç veriler çıkıyor. Dünya Kupası’na veda eden takımlar arasında en pahalı oyuncu Almanya forması giyen Jamal Musila… Genç yıldızın piyasa değeri 100 milyon Euro.

Uruguay Milli Takımı forması giyen Real Madrid’in yıldızı Federico Valverde de 100 milyon Euro’luk değere sahip… Uruguay, Portekiz ve Güney Kore’nin arkasında kalarak gruptan çıkamadı.

Dünya Kupası’na veda eden bir başka ülke ise Sırbistan oldu… Sırplar’ın yıldız golcüsü Dusan Vlahovic, 80 milyon Euro’luk değeriyle Avrupa’nın en önemli santraforları arasında gösteriliyor.

Almanya’nın 27 yaşındaki yıldızı Joshua Kimmich de 80 milyon Euro’luk değeriyle turnuva dışında kalan oyuncular arasında yer aldı. Bayern Münih’in ön liberosu, Almanya Milli Takımı ile Dünya Kupası’nda 3 maçta oynadı. Gol ve asist üretemedi. Almanya’nın yer aldığı grupta Japonya ve İspanya bir üst tura yükseldi.

Dünya Kupası’na veda eden en pahalı 5 futbolcunun değeri toplamda 440 milyon Euro… Yani 8 milyar 600 milyon lira…

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