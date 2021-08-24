Moskova, Rusya'da Okumasına İzin Verilen Afgan Öğrenciler İçin Uçuş Talep Edecek

Öğrenciler geçen hafta, Taliban'ın Afganistan'ı ele geçirmesinin yüzlerce Afgan'ın Rusya'da üniversite yerlerini almasını veya koronavirüs pandemisi sırasında çevrimiçi olarak taşınan derslere devam etmesini engelleyebileceğini söyledi.

Rusya'nın Afganistan Büyükelçisi Dmitry Zhirnov daha önce sorunun farkında olduğunu ve öğrencilerle temas halinde olduğunu söyledi.

"Afgan öğrencilerin Rusya'da eğitim görmek için ulaşımıyla ilgili ortaya çıkan yanlış bilgilerden dolayı, sorunun çözüldüğünü bildiriyoruz. Eylül ayında öğrenciler için uçak seferleri istenecek!" Büyükelçilik Salı günü söyledi.

İslamcı grubun ana sözcüsü Salı günü yaptığı açıklamada, Taliban'ın Kabil'deki yabancı tahliyelerin Ağustos ayı sonuna kadar tamamlanmasını beklediğini söyledi.

Moskova üniversitelerine kabul edilen ve henüz Afganistan'dan ayrılamayan iki Afgan öğrenci Salı günü, kendilerinden belgelerini bu hafta Kabil'deki Rus büyükelçiliğine göndermelerinin istendiğini söyledi.

Büyükelçiliği aramaya çalıştıklarını ancak telefonlarına cevap verilmediğini ve bir kişinin Salı günü büyükelçiliği ziyaret etmeye çalıştığını ancak girmesine izin verilmediğini söylediler.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Pazar günü ülkesini Taliban'ın devralmasının ardından Afganistan'dan bir mülteci akınını önlemeye çağırdı ve militanların sığınma talep etme kisvesi altında girebileceğini söyledi.

İktidardaki Birleşik Rusya partisinin yetkilileriyle yaptığı bir toplantıda, "Batılı ortaklarımız, mültecileri Amerika Birleşik Devletleri veya diğer ülkelere vize almadan önce Orta Asya ülkelerine yerleştirme sorununu ısrarla gündeme getiriyor" dedi.

"Peki ama bu mülteciler arasında kimler var? Nasıl bilebiliriz?"

"Yüzlerce, hatta yüz binlerce, hatta belki milyonlarca" insanın Afganistan'dan kaçmak isteyebileceğini tahmin etti.

Rusya cumhurbaşkanı, Orta Asya'daki birkaç eski Sovyet cumhuriyetinin hem Afganistan hem de Rusya ile sınır paylaştığını ve "mülteci kisvesi altındaki militanların" ülkeye ulaşmasına izin verdiğini söyledi.

Afganistan, Rusya liderliğindeki birkaç eski Sovyet cumhuriyetinin askeri ittifakı olan Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü'nün (CSTO) çevrimiçi zirvesinde Pazartesi günü tartışılacak. Putin, endişelerini Cuma günü dile getirmişti ve "teröristlerin" Afganistan'dan komşu ülkelere "mülteci kisvesi altında" girebileceğini söyledi.