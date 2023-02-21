Dün Akşam Yaşanan Hatay Depreminde 6 Kişi Hayatını Kaybetti

Hatay'da Kahramanmaraş merkezli 2 depremin büyük yıkıma sebep olması sonrasında dün iki korkunç deprem daha yaşanmıştı. Dün akşam saatlerinde 5.8 ve 6.4 büyüklüğünde iki depremin daha bölgede meydana geldiği öğrenildi ve konu hakkında detaylar merak konusu oldu. Depremin hasarlı binaları yıktığı ifade edilirken hayatını kaybedenlerin sayısının da 6'ya yükseldiği açıklandı. Bunun yanı sıra yaşanan depremde 18'i ağır olmak üzere 294 kişinin yaralandığı da açıklanan bilgiler arasında yer aldı.

6 Şubat tarihinde Kahramanmaraş merkez olarak yaşanan ve 10 ili derinden etkileyen 7.6 ve 7.7 şiddetindeki depremler Hatay'da büyük bir hasara sebep oldu ve can kaybı yaşandı. Binlerce bina şehirde meydana gelen deprem sebebiyle yıkılırken depremde çok sayıda vatandaşın da hayatını kaybettiği yönünde bir bilgiye ulaşıldı. Hatay henüz Kahramanmaraş depreminin şokunu atlatamazken dün akşam yeniden sallandı ve depremlerin Samandağ ile Defne merkezli olarak gerçekleştiği öğrenildi.

AFAD yaşanan deprem hakkında açıklamalarda bulundu ve saat 20.04'te Hatay'ın Defne ilçesinde 6.4 büyüklüğünde bir depremin daha meydana geldiği bilgisini paylaştı. Yerin 16.74 kilometrede derinliğinde gerçekleştiği belirtilen deprem Türkiye genelinde korku yarattı.

Şiddeti 6.4 olan depremden 3 dakika sonra ise Samandağ merkezli olarak saat 20.07'de 5.8 büyüklüğünde bir deprem daha yaşandı. Meydana gelen ikinci depremin yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleştiği öğrenilirken şehirde bulunan bazı binaların da yıkıldığı ifade edildi.

6 kişinin hayatını kaybettiği Hatay depreminde 18 ağır olmak üzere 294 kişinin de yaralandığı açıklandı ve AFAD yazılı bir açıklama gerçekleştirdi. Hatay Defne'de dün akşam saat 20:04'te 6.4 şiddetinde bir depremin meydana geldiği açıklanırken daha sonra en büyüğü 5.8 olan 90 artçı depremin yaşandığı ifade edildi. 112 acil çağrı merkezine deprem hakkında 54 ihbarın geldiği bilgisi de paylaşıldı ve bu ihbarların 44'ünde olumsuz bir durum olmadığı bilgisi belirtildi. Bununla birlikte gelen ihbarlar doğrultusunda bölgede AFAD'ın Afyonkarahisar, Hatay, İzmir, İstanbul, Diyarbakır, Erzurum, Samsun, Van, Adana, Kayseri, Balıkesir, Denizli, Bartın, Artvin ve Uşak'tan İl Müdürlüğü ekipleri, itfaiye, 112 acil ve STK'ların arama kurtarma çalışmalarına katıldığı açıklandı.

Yazılı açıklamada AFAD hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet ve yaralılara da acil şifalar dilediklerini belirtti. Bölgede son depremden dolayı tedirgin olan vatandaşlar için gece boyunca bölgeye 6.000 çadır gönderildiği ifade edildi ve çadır sevkiyatının gün boyunca hava ve karayolu ile devam edeceği de söylenildi.

Bölgede meydana gelen 5.8 ve 6.4 büyüklüğündeki depremler sonrasında çok sayıda artçı sarsıntının da yaşandığı öğrenildi ve Samandağ ilçesinde 5.2 büyüklüğünde bir artçı sarsıntının daha meydana geldiği bilgisi paylaşıldı. Defne İlçesi merkezli olarak yaşanan 6.4 büyüklüğündeki deprem ve sonrasında Samandağ ilçesi merkezde 5.8 büyüklüğündeki artçı sarsıntı sonrasında gerçekleşen çalışmalar ardından enkaz altında kimsenin kalmadığı belirtildi.