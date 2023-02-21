Bu sabah açıklandı: Ziraat Bankası kartı sahibi olan vatandaşlara önemli duyurular yapıldı

Ziraat Bankası kartı sahibi olan vatandaşlara önemli duyurular yapıldı. Habere göre belli şartları sağlayan müşterilere yönelik olarak 2.000 TL tutarında nakit para hesaplara aktarılacak. Ziraat Bankası tarafından duyurulan kampanya çerçevesinde belirli şartları taşıyan ve kampanya dahil olan müşterilere yönelik olarak belirli şartları yerine getirdiği takdirde toplamda ₺2.000 tutarındaki nakit paranın hesapları aktarılacağı bildirildi.

Ziraat Bankası aracılığı ile yapılan kampanya Bankkart ve tatil budur işbirliği ile yapılan ve harcamalar neticesine göre belirli puanlar hesaplara aktarılacak. Bank kart lirası ile birlikte tatil budur internet sitesi üzerinden yapılacak olan alışveriş neticesinde puanlar aktarılacak.

Ziraat Bankası Bankkart İle Yapılan Harcamalar da Puanlar Yüklenecek

Ziraat Bankası ve tatil budur firması işbirliği çerçevesinde yapılan ve belirli şartları sağlayan müşterilere yönelik toplamda 2000 TL para puan hesaplara aktarılacak. Kampanyanın ayrıntıları ise ilgili olan müşterilerle paylaşıldı. Buna göre tek seferde yapılacak olan 7500 TL ve 12.499 TL arasındaki peşin ya da taksitli olan alışverişlere toplamda 750 TL bank kart lira eklenecek.

Toplamda yapılan harcamalar 12.500 TL ile 19,1999 TL arasında ise ve bu harcama peşin ya da taksitli ise toplamda 1250 TL tutarındaki bankkart lira hesaba yatırılacak. Eğer bu tutar 20.000 TL ve üzerinde olan alışverişlerde peşin ya da taksitli fark etmeksizin 2.000 TL tutarında bankkart lira ilgili hesaplara aktarılacaktır.

Bankkart kredi kartı ya da bankamatik özelliği bulunan kartlar ile tatil budur internet sitesi üzerinden tek seferde yapılacak olan 7500 TL ve 12.499 TL arasında bulunan alışverişlerde 750 TL tutarındaki puan karta aktarılacak. Yine o 2500 TL ve 19.999 TL arasında bulunan tek seferde yapılacak olan ya da taksitle olan alışverişlere ek olarak 1250 TL tutarında puan yüklenirken bu tutar 20.000 TL üzerindeki alışverişlerde ise 2000 TL’ye ulaşacak.

Bu kampanyadan faydalanmak için ise 28 Şubat 2023 tarihine kadar belli şartları sağlayarak alışveriş yapılması gerekiyor. Ayrıntılı bilgi için Ziraat Bankası’nın internet sitesi de ziyaret edilebilmektedir.