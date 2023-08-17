Temmuz ayında emekli maaşlarında meydana gelen artış yüzde 25 oldu. Bu artıştan sonra dul ve yetim aylıklarında da artış meydana geldi. Dul ve yetim aylıkları, sigortalı olarak çalışanların ya da emekli, malul aylığı alanların vefat etmesi halinde ödeniyor. Dul ve yetim aylıklarının ödenmesi için sigortalının vefat etmeden önce belirtilen süre kadar prim ödemesi yapması gerekiyor. Öte yandan sigortalılık süresi gibi şartlar da bulunuyor.

Dul ve yetim aylıkları, sigortalının vefat etmeden önce aldığı ücrete göre belirleniyor. Aylık bağlama oranları, geride kalan eşin çalışıp çalışmamasına; çocuğu olup olmamasına göre değişiyor.

DUL VE YETİM MAAŞLARI ARTTI MI?

Emekli maaşlarının artmasıyla beraber dul ve yetim maaşlarında da artış meydana geldi. Dul ve yetim maaşları da %25 oranında arttı. Ancak dul ve yetim aylığı alan bazı kişilerin maaşında artış söz konusu olmadı. SGK tarafından yapılan açıklamaya göre Aralık ayının sonuna kadar maaş artışları, ödemelere yansıtılacak.

Yapılan zamlardan sonra en düşük emekli maaşı tutarı 5858 TL’den 7323 TL’ye çıkacak. Ancak ödenecek tutar, hisse oranına göre değişiklik gösteriyor.

ÇALIŞMAYAN VE ÇOCUĞU OLMAYAN EŞE, %75 ORANINDA AYLIK BAĞLANIYOR

Geride kalan eş çalışmıyorsa ve çocuğu yoksa ölen eşinin maaşının yüzde 75’lik kısmını alabiliyor. Çocuğu olan ya da çalışan eşe %50 oranında aylık bağlanıyor. Çocuklara bağlanan aylık oranı %25 oluyor. Ancak çocuk sayısı arttıkça ödeme tutarı azalabiliyor.

Erkek çocukları, 18 yaşına kadar ödeme alabiliyor. Üniversite okuyan çocuklar, 25 yaşına kadar ödeme almaya devam ediyor. Kız çocukları evlenene kadar yetim aylığı alıyor. Evlenip boşananlar, anne ya da babaları üzerinden aylık almayı sürdürebilir. Dul ve yetim aylığı alanlar, Genel Sağlık Sigortası kapsamında sağlık hizmetlerinden yararlanabilir. Yetim aylığı alan kız çocuklarına çeyiz parası da veriliyor.