DSÖ: Afrika'daki İnsanların Üçte İkisi COVID Geçirmiş Olabilir

Bir Dünya Sağlık Örgütü (WHO) raporuna göre, Afrika'da yaşayan insanların üçte ikisinden fazlası, son iki yılda bildirilen enfeksiyon sayısından yaklaşık 97 kat daha fazla COVID-19'a yakalanmış olabilir.

Laboratuvar testleri, Afrika kıtasında 11,5 milyon COVID-19 vakası ve 252.000 ölüm tespit etti. Ancak Perşembe günü yayınlanan rapora göre, geçen Eylül ayına kadar yaklaşık 800 milyon insan enfekte olmuş olabilir.

DSÖ'nün Afrika bölgesindeki yetkililer, hala hakemli olan çalışmanın, resmi olarak doğrulanmış sayıların "muhtemelen Afrika'daki koronavirüs enfeksiyonlarının gerçek boyutunun yüzeyini çizdiğini" öne sürdüğünü söyledi.

DSÖ Afrika patronu Matshidiso Moeti, "Standartlaştırılmış sero-prevalans çalışmasının yeni bir meta-analizi, gerçek enfeksiyon sayısının, doğrulanmış bildirilen vakaların sayısından 97 kat daha yüksek olabileceğini ortaya koydu" dedi.

"Bu, tüm Afrikalıların üçte ikisinden fazlasının COVID-19 virüsüne maruz kaldığını gösteriyor" diye ekledi.

Raporda, Ocak 2020 ile geçen yılın Aralık ayı arasında yayınlanan 150'den fazla çalışma analiz edildi. Virüse maruz kalmanın Haziran 2020'de sadece yüzde üçten geçen yılın Eylül ayına kadar yüzde 65'e yükseldiğini gösterdi.

Moeti, "Gerçek anlamda bu, Eylül 2021'de, bildirilen 8,2 milyon vakadan ziyade, 800 milyon olduğu anlamına geliyor" dedi.

Gerçek enfeksiyon sayılarının küresel ortalamasının, doğrulanmış bildirilen vakaların sayısından 16 kat daha yüksek olduğuna inanılmaktadır.

Afrika nüfusunun çoğu için test tesislerine sınırlı erişimle, birçok enfeksiyon tespit edilmedi, çünkü testler çoğunlukla hastanelerdeki semptomatik hastalar ve negatif PCR sonuçları gerektiren gezginler üzerinde yapıldı.

Moeti, gazetecilere verdiği demeçte, "Odak noktası, test malzemelerine erişimde zorluklar olduğunda semptomatik olan insanları test etmekti" ve bu, "virüse maruz kalan ve virüsün bulaştığı gerçek insan sayısını yeterince temsil etmemesine" neden oldu.

Moeti, büyük ölçüde yetersiz ve yetersiz kaynaklara sahip sağlık tesislerine sahip olan kıtada doğru veri üretmenin zor olduğunu, çünkü Afrika'daki insanların "yüzde 67'sinin" hiçbir semptom göstermediğini söyledi.

SARS-Cov-2 koronavirüsü dünyanın bazı bölgelerinde yıkıcı bir etkiye sahip olsa da, Afrika en kötüsünden kaçmış gibi görünüyordu ve pandeminin başlangıcında başlangıçta korkulan kadar kötü etkilenmedi.

Zayıf sağlık tesisleri ve hizmetleriyle, birçok uzman sistemlerin boğulacağından korkuyordu.

Afrika'daki pandeminin paterni hakkında çeşitli analizler yapıldı ve bazıları kıtanın genç nüfusunun ciddi hastalıklara karşı tampon görevi gördüğü sonucuna vardı.

Gana'da, DSÖ çalışması, Noguchi Memorial Tıbbi Araştırma Enstitüsü'nden Dr. Irene Owusu Donkor'a göre, gençlerin en çok enfekte olduğunu tespit etti.

Birçok Afrika ülkesi salgın hastalıklara alışkındır, ancak bildirilen rakamlar her zaman gerçeği yansıtmamaktadır.

DSÖ geçen yıl Afrika'da her yedi COVID enfeksiyonundan altısının tespit edilmediği konusunda uyarmıştı.

Kıtadaki COVID vakalarının çoğu, çoğu Sahra altı Afrika ülkesine kıyasla en fazla testi yapan ve daha iyi kaynaklara sahip sağlık tesislerine sahip olan Güney Afrika'da - 3,7 milyondan fazla enfeksiyonla - kaydedildi.

Buna rağmen, resmi COVID ölüm oranının, virüs tarafından öldürülen gerçek insan sayısından çok daha düşük olduğuna inanılmaktadır.

Güney Afrika Tıbbi Araştırma Konseyi tarafından derlenen son veriler, ölüm sayısının bildirilen rakamların üç katı olabileceğini gösteriyor.

Güney Afrika, 3 Mayıs 2020 ile geçen Cumartesi arasında doğal nedenlerden 303.969 fazla ölüm kaydetti - ancak resmi rakamlar COVID'in pandeminin başlangıcından bu yana 100.075 kişiyi öldürdüğünü gösteriyor.