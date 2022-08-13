Dört Banka Acil İhtiyacınız İçin Deprem Etkisi Yaratan Kampanya Başlattı! Son Dakika Haberi Geldi: Başvuru Yapın!

Ağustos ayı içerisinde yapılacak olan yeni kampanyada 4 bankanın yapmış olduğu kredi kampanyası, bankalar tarafından deprem etkisiyle karşılandı. Acil ihtiyacı olan vatandaşlar için başlatılan kampanyalarda, nakit kredi kullanacak olan kişilere hızlı bir şekilde kredi imkanından faydalanmalarına olanak sağlanmaktadır. 5 dakika içerisinde kredi sonucunu öğrenebileceğiniz bu kampanyalara katılmak isteyen vatandaşlar, aynı gün içinde ödemeleri alabilmek istiyorlarsa internet bankacılığı uygulamalarını kullanmaları gerekiyor.

Garanti Bankası,

Düşük faiz oranlarıyla kredi kullanmak isteyen vatandaşlar, Garanti Bankası üzerinden işlemlerini gerçekleştirerek ihtiyaç kredisi kullanabilmekte. Sigortalı olarak çalışan vatandaşların son işyerinde 3 aydır sigortalı olarak çalışıyor olması ve banka kredi puanı 1200 ve üzerinde olması durumunda en yakın Garanti Bankası şubesinden başvuru yaparak, kredi kullanabilir. Banka yaptığı kampanyada 50000 TL'ye kadar gelir belgesiz onay vereceğini açıkladı.

Denizbank,

Denizbank üzerinden yapılan kampanyada 75000 TL'ye kadar 24 ay vadeli kredi kullanabilirsiniz. Denizbank üzerinden yapılan kampanyada özellikle cep telefonları üzerinden SMS atarak, ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan bireysel müşterilerin 5 dakika içerisinde kredi sonucu öğrenilmektedir. Denizbank resmi internet sitesi üzerinden ihtiyaç kredisi başvuru formunu doldurarak veya cep telefonunuz üzerinden ücretli mesaj atarak, banka kredi kampanyasına katılabilirsiniz.

Halkbank

Kamu bankası üzerinden düşük faizlerle kredi kullanmak isteyen vatandaşlara 30000 TL'ye kadar Halkbank, 36 ay vadeli ihtiyaç kredisi kampanyası başlattı. Size en yakın Halkbank şubesine giderek işlemlerinizi gerçekleştirebilecek ve bu bankalar üzerinden kredi kullanabileceksiniz. Emekli olan kişiler ise emekli maaşlarının bankaya taşıyarak daha yüksek limitlerde de ihtiyaç kredileri kullanabilmektedirler.

Yapı Kredi Bankası

50000 TL'ye kadar internet bankacılığı uygulamaları üzerinden sorunsuz bir şekilde kullanmak istiyorsanız, Yapı Kredi Bankasını tercih edebilirsiniz. Yapı Kredi Bankası, resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyuru sonrasında başvurularını gerçekleştirecek olan kişilere gelir belgesiz olarak kredi vereceğini açıkladı. Cep telefonunuz üzerinden SMS atarak başvurunuzu gerçekleştirebiliyorsunuz. Bireysel, yazın boşluk bırakın, TC kimlik numaranızı yazın boşluk bırakın ve aylık gelirinizi yazarak, 44 11 numarasına göndermiş olduğunuz mesaj sonrasında Yapı Kredi Bankası üzerinden kredi başvurusunda bulunmuş olursunuz.