DSÖ, Yeni COVID Varyantını 'Endişe Verici' Olarak Sınıflandırdı

Küresel yetkililer, Güney Afrika'da tespit edilen yeni bir koronavirüs varyantına alarm vererek tepki gösterdi, Avrupa Birliği ve Birleşik Krallık, araştırmacılar mutasyonun aşıya dirençli olup olmadığını bulmaya çalışırken sınır kontrollerini sıkılaştıranlar arasında.

İngiltere'nin Güney Afrika ve komşu ülkelerden uçuşları yasaklaması ve oradan dönen yolcuları karantinaya almasından saatler sonra, Dünya Sağlık Örgütü (WHO) aceleci önlemlere karşı uyardı ve Güney Afrikalı bir bilim adamı Londra'nın kararını "aşı ırk ayrımcılığı" belirtisi olarak nitelendirdi.

Avrupa Komisyonu başkanı Ursula von der Leyen, AB'nin ayrıca bölgeden ve Hindistan, Japonya ve İsrail de dahil olmak üzere diğer birçok ülkeden hava yolculuğunu durdurmayı hedeflediğini söyledi.

ABD'nin bulaşıcı hastalık üst düzey yetkilisi Anthony Fauci, olası bir ABD seyahat yasağı konusunda herhangi bir karar verilmediğini söyledi.

DSÖ, ilk olarak bu hafta tanımlanan varyanta karşı aşıların ne kadar etkili olduğunu belirlemenin haftalar alacağını söyledi.

İngiltere Başbakanı Johnson, Güney Afrika'ya seyahat yasağı konusunda güvence vermeye çalışıyor

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Güney Afrika Devlet Başkanı Cyril Ramaphosa'ya uluslararası seyahatleri yeniden açmak için çalışacağını söyledi.

“Başbakan bu öğleden sonra Güney Afrika Devlet Başkanı Cyril Ramaphosa ile görüştü. Johnson'ın Downing Street ofisi, yeni COVID-19 varyantının küresel olarak ortaya koyduğu zorlukları ve bununla başa çıkmak ve uluslararası seyahati yeniden açmak için birlikte çalışmanın yollarını tartıştılar." Dedi.

"Başbakan, Güney Afrika'nın hızlı genomik dizilişini ve bilimsel verileri şeffaf bir şekilde paylaşmadaki liderliğini övdü."

COVID-19 Genomics UK Konsorsiyumu başkanı, yeni koronavirüs varyantı B.1.1.529'un Birleşik Krallık'ta son bulmasının muhtemel olduğunu söyledi.

COG-UK Başkanı Sharon Peacock gazetecilere verdiği demeçte, "(B.1.1.529) bir noktada Birleşik Krallık'a iletileceğini tahmin ettiğim bir şeydir, ancak bu zaman kazandırır" dedi.

Hollanda Başbakanı Rutte, COVID-19 dalgalanmasıyla mücadele etmek için gece sokağa çıkma yasağı emri verdi

Hollanda Başbakanı Mark Rutte, Hollanda'daki barların, restoranların ve çoğu mağazanın, ülkenin mevcut rekor kıran COVID-19'unun bunaltıcı olmasını önlemek için yeni bir dizi önlemin parçası olarak 17:00 (04:00GMT) ile 05:00 saatleri arasında kapatılması gerektiğini söyledi.

Rutte, Lahey'de düzenlediği basın toplantısında, ortaokullarda maske takmayı da içeren önlemlerin 28 Kasım'dan itibaren yürürlüğe gireceğini duyurdu.