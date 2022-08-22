Domates Gribi Nedir, Belirtileri Nelerdir, Nasıl Tedavi Edilir?

Hindistan'dan koronavirüs ve maymun çiçeği gibi salgınlar sonrasında kötü haber geldi ve yeni bir salgın olduğu bilgisine ulaşıldı. Son derece bulaşıcı olan yeni bir virüsün ortaya çıktığı belirtilirken hastalığın ismini domates gribi olduğu öğrenildi. 5 yaşın altındaki çocukları etkileyen domates çiçeği isimli virüsün ağrılı kırmızı kabarcıklar ile kendisini gösterdiği de ifade edildi.

Çocuklar arasında hızlı bir şekilde yayılma gösteren ve domates gribi olarak da bilinen bu hastalık yüksek ateş, vücut ağrıları, ciltte gözüken büyük kırmızı kabarcıklar, yorgunluk ve şiddetli eklem ağrıları gibi semptomlar ile sağlık gündeminde yer aldı. 5 yaşın altında olan 82 çocuğa ulaşan domates çiçeği hastalığı Hindistan'da hızlı bir şekilde yayıldı ve bu hastalığın henüz bir tedavisinin ya da aşısının bulunmadığı açıklandı.

Şimdiye kadar domates çiçeği virüsü ilk olarak bu sene Mayıs ayında tespit edilmiş ve 5 yaşın altındaki 82 çocuğa bulaşarak adından söz ettirmişti. Konu hakkında detaylar Hindistan'dan gelirken bu hastalığın domates çiçeği virüsü ya da domates gribi olarak isimlendirildiği öğrenildi. Sizler için haberimizin devamında Hindistan'da ortaya çıkan ve 82 çocuğa ulaşarak adından söz ettiren domates gribi hakkında detaylı bilgileri, belirtileri ve tedavi sürecini yazdık.

Domates gribi belirtileri nelerdir?

Cilt üzerinde gözlemlenen büyük kırmızı kabarcıklar domates gribi belirtileri arasında en belirgin olanıdır. Vücut ağrıları, şiddetli eklem ağrıları, yüksek ateş ve yorgunluk domates gribi belirtileri arasında yer alır. Ölümcül olmadığı açık alan bu hastalığın Hindistan'da 82 çocuğa ulaşması ise korkutucu bir veri olarak yorumlandı.

Domates çiçeği virüsü tedavi edilir mi, tedavisi nasıl olur?

Henüz herhangi bir tedavisi ya da aşısı bulunmayan domates gribi virüsünün en etkili tedavi yöntemi olarak uzmanlar istirahat etmeyi ve bol sıvı almayı tavsiye etmektedir.