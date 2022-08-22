Reyhan Karaca Neden Gündem Oldu? Ünlü Şarkıcı Sahnede LGBT Bayrağı Açtı

Son zamanlarda düzenlenen konserler ve festivallerde birbiri ardına LGBT bayraklarının açılması gündemde yer aldı ve sosyal medyada konu tartışıldı. Reyhan Karaca da ünlü şarkıcı Gülşen gibi sahne aldığı sırada lgbt bayrağı açması ile adından söz ettirdi. Sosyal medyada bu hareketi sebebiyle tepkilere sebep olan ünlü şarkıcı, araştırma konusu oldu.

İstanbul Festivali, İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenleniyor ve Yenikapı'da devam ederken sahne alan sanatçıların hareketleri ile gündemde yer alıyor. Gülşen geçtiğimiz günlerde sahne almış ve kendisine yöneltilen kıyafet eleştirilerine yanıt vermesi ardından seyirciler arasından uzatılan lgbt bayrağını açarak adından söz ettirmişti. Bayrağı açması sonrasında “Bunu en güzel köşemizde saklayacağız” şeklinde ifadeler de kullanan başarılı şarkıcı Gülşen uzun süre boyunca adından söz ettirmişti.

Sosyal medyada ünlü şarkıcı Gülten'in LGBT bayrağı açtığı görüntüler hızlı bir şekilde yayılmış ve kullanıcılar bu duruma yoğun bir şekilde tepki göstermişti. 13 Ağustos tarihinde festivalde sahne alan Reyhan Karaca da Gülşen'in yaptığı gibi LGBT bayrağı açtı ve Gülşen konserine atıfta bulundu. Reyhan Karaca'nın sahne aldığı sırada seyirciler elden ele bayrağı ünlü şarkıcıya uzattı ve daha sonra lgbt bayrağı sahnede sallanması sebebiyle günün en çok konuşulan konusu arasında yer aldı.

Reyhan Karaca kimdir, kaç yaşında, nereli, neden gündem oldu, ne yaptı?

İstanbul'da 8 Kasım 1970 tarihinde dünyaya gelen ünlü şarkıcı Reyhan Karaca, İstanbul'da sahne aldığı sırada lgbt bayrağı açması ile gündem oldu. Harbiye Şişli'de Ahmet Karaca'nın kızı olarak dünyaya gelen ve Yeşilçam oyuncuları arasında yer alan ünlü isim, çevresi ve ailesinin etkisiyle müzik ile iç içe büyümüştür. Bugüne kadar pek çok başarılı iş imza atan Karaca, İstanbul Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler müzik bölümünde master yapmıştır.