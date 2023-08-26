Merkez Bankası tarafından alınan faiz kararı sonrası yaşanan sert düşüş etkisini henüz yitirmedi. 27 TL seviyesinde işlem gören dolar kuru alınan faiz kararı sonrası 25 TL seviyesine kadar gerilemişti. Dün gerçekleştirilen Jackson Hole toplantısı sonrası FED'in faiz artışına yönelik güçlü sinyalleri dolar kurunda yeniden yükselişi tetikledi. Bu sabah saatlerinde 27 TL'ye yaklaşan dolar önceki gün kapanışına göre %2,96 artış gösterdi.

26 AĞUSTOS CUMARTESİ GÜNÜ 1 DOLAR KAÇ TL OLDU?

26 Ağustos Cumartesi günü Dolar kuru alış fiyatı 26,5308 TL. Dolar kuru satış fiyatı 26,5363 TL

26 Ağustos Cumartesi günü Euro kuru alış fiyatı 28,6097 TL. Euro kuru satış fiyatı 28,6156 TL

Dolarda başlayan hareketlilik Euroda da etkisini hissettirdi. Euro kuru önceki gün kapanışına göre %2,76 oranında artış kaydetti.

24 AĞUSTOS PERŞEMBE GÜNÜ NELER YAŞANDI?

Küresel piyasalarda yaşanan kriz dönemi, ülkelerin aşamadıkları resesyon riski, ihracat payında yaşanan gelişmeler başta olmak üzere Türkiye'nin kendi iç dinamiğinde vermiş olduğu kararlar ekonomik piyasaları etkiliyor. Merkez Bankası'nın aldığı faiz artışı kararı son 4 yılın zirvesi olarak kabul edildi. 750 baz puanlık artış piyasalarda dengeyi şaşırttı. Uzman analistlerin dahi şaşkınlığa uğradığı bu gelişme sonrası yatırım araçlarında hızlı düşüş dönemi başladı.

DOLAR HAFTA SONUNDA YENİDEN ATAK YAPTI?

TCMB faiz kararını 750 baz puan artırarak %25'e yükseltti. Bu kararın hemen ardından değerli madenler ve döviz kuru başta olmak üzere borsa ve kripto para piyasaları da düşüşe geçti. Dolar kuru Perşembe günü açıklanan faiz kararı sonrası dibe doğru ilerlerken hafta sonuna yeniden yükselişle girdi. Dolarda başlayan yükseliş altını da etkiledi. Gram ve Ons altın cephesinde yeni bir yükseliş başladı.