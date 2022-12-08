SGK'da unutulan paralar bin pişman eder! Tek yanlışla 20.000 TL'niz buhar olur gider

Tek yanlışla 20.000 TL'niz buhar olur gider... SGK'da unutulan paralar bin pişman eder! Özellikle ekonominin pek de iyi olmadığı bu dönemde Sosyal güvenlik kurumu tarafından bazı insanlara destek ücretleri verilmektedir. Bu ücretlerin takip edilmesi ve şartları sık sık kontrol edilmelidir. Bireyler kendilerine uygun destek gördüklerini şartları taşıyıp taşımadıklarını kontrol Edip bu desteği Sosyal güvenlik kurumundan talep etmelidir.

Destek Ücretleri Nelerdir?

Devlet bazı durumlarda ihtiyaç sahibi ailelere destek sağlamaktadır. Bu durumlardan bir tanesi doğum halidir. Doğum yapan bireyler için aileye doğum parası verilmektedir. Devlet bu desteği doğum sonrasında çıkabilecek masraflar için vermektedir.İlk çocuk için 300 2. için 400 ve üçüncü için de 600 TL miktarındadır. Doğum yardımı tek seferlik verilmektedir.

Yine diğer bir durum ise cenaze durumudur. Cenazesi olan bireylere devlet tarafından cenaze yardımı verilmektedir. Diğer bir durum ise iş görememezlik yani işsizlik yardımıdır. Çalışamayacak durumda olan bireylere devlet iş görememezlik yardımı yapmaktadır. Yine çocuğu okula başlayan bireyler için eğitim yardımları yapılmaktadır.

Özellikle son zamanlarda eğitim araç gereçlerinin fiyatlarının artması sebebiyle bu yardım birçok aileye yapılmaktadır. Devletin aileye sağlandığı diğer bir ödeme ise emzirme yani süt parası ödemesidir. Bu ödemeleri takip etmek ve verilen tarihlerde çekmek gerekmektedir.

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