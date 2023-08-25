Akaryakıt fiyatlarının nasıl bir değişim gösterdiği, pek çok kişi tarafından merak ediliyor. Benzin, mazot ve LPG fiyatları; brent petrole bağlı olarak değişebilir. Brent petrol şu sıralar 83,94 dolar seviyesinde seyrediyor. Brent petrolün değişmesinde OPEC ülkeleri tarafından alınan arz kararları etkili oluyor. Son zamanlarda pek çok ülke, arz kısıtlama kararı aldı.

Akaryakıt fiyatlarında meydana gelen değişim, araç sahiplerinin masraflarının katlanmasına yol açıyor. Toplu taşıma ücretleri de son zamanlarda yükseldi. Bu durum da akaryakıt fiyatlarındaki artıştan kaynaklanıyor. Dolar kurunda son zamanlarda meydana gelen düşüşün akaryakıt fiyatlarına yansıyıp yansımayacağı araştırılıyor.

GÜNCEL BENZİN, MOTORİN VE LPG FİYATLARI

İstanbul Anadolu Yakası benzin: 37,61 TL

İstanbul Anadolu Yakası motorin: 37,76 TL

İstanbul Anadolu Yakası LPG: 15,90 TL

İstanbul Avrupa Yakası benzin: 37,65 TL

İstanbul Avrupa Yakası motorin 37,80 TL

İstanbul Avrupa Yakası LPG: 15,98 TL

Ankara benzin: 38,15 TL

Ankara motorin: 38,45 TL

Ankara LPG: 16,15 TL

İzmir benzin: 38,21 TL

İzmir motorin: 38,40 TL

İzmir LPG: 16,02 TL

AKARYAKIT FİYATLARI DÜŞECEK Mİ?

Dolar kuru 27 TL’nin üzerindeyken 26,41 TL seviyesine düştü. Pek çok kişi, dolar kurundan kaynaklı akaryakıtta bir düşüş olup olmayacağını merak ediyor. Akaryakıt fiyatları pek çok değişkenden etkilendiği için ani düşüş ve artışlar söz konusu olabilir.

Son zam, 22 Ağustos tarihinde motorine yapıldı. 1 TL tutarında olan zamdan önce 18 Ağustos tarihinde 1 TL 52 kuruş indirim söz konusu olmuştu. Benzin, seçimlerden bugüne kadar 17 TL 95 kuruş arttı. Motorine yapılan zam tutarı 19 TL 30 kuruş oldu.

Benzine yapılan zam nedeniyle pek çok kişi LPG dönüşümü yaptırıyor. LPG fiyatları daha uygun olduğu için benzine göre daha tasarruflu oluyor. Akaryakıt fiyatları, dağıtım firmalarına göre farklılaşabilir. Aynı zamanda şehir ve ilçelerde de fiyatlar değişiyor.