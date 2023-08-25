Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Para Politikası Kurulu dün gerçekleştirilen toplantı sonrası politika faizini 7,5 puan artırma kararı aldı ve %25'e kadar yükseldi. Faiz artışı sonrası piyasalarda oluşan beklenti 3 katına çıktı. Son 3 aylık faiz artışı 16,5 puana ulaştı. Piyasa beklentisi üzerinde alınan karar doğrultusunda bankalar arası piyasalarda dolar/TL kurunda hızlı bir düşüş kaydedildi. Kurda oluşan yüzde 6'lık değer kaybı ile birlikte dolar 26 TL'nin altına kadar geriledi.

25 AĞUSTOS CUMA 1 DOLAR KAÇ TL?

25 Ağustos Cuma günü dolar kuru 25,9289 TL'den alıcısını buluyor. Dolar kuru satış fiyatı 25,9342 TL'den gerçekleşiyor. Bu sabah saatlerinde 26 TL'yi gören dolar kuru öğlene doğru 25 TL seviyesine kadar yeniden geriledi.

25 Ağustos Cuma günü dolardaki hareketlilikten Euro kurunu da etkilendi. Euro kuru alış fiyatı 27,9067 TL. Euro kuru satışı fiyatı 27,9657 TL'den işlem görüyor.

TCMB FAİZ KARARI SONRASI DÖVİZ VE DEĞERLİ MADENLERDE SON DURUM!

Merkez Bankası'nın aldığı karar sonrası 26 Haziran'dan beridir görülmeyen en düşük seviye 25,28 ilk kez test edildi. Beklenti üzerinde gerçekleşen faiz artışı sonrası dolar ve euro'da düşüşler kaydedildi. Dolar son iki ayın en düşüğünü test ediyor. Dolardaki sert düşüş ile birlikte Gram ve Onsta da düşüşler etkisini hissettirdi. Öğle saatlerinde alınan karar sonrası dün akşam saatlerine doğru kayıplar hızlandı ve en düşük seviye 25 TL görüldü.

Euro kuru Merkez Bankası faiz kararı öncesi 29,62 TL'den işlem görürken yapılan açıklamanın ardından 27,33 TL'ye kadar geriledi. Yatırımcı için kısa süreli bir alım ortamının oluştuğu bu dönemde FED başkanı Jerome Powell’in Jackson Hole toplantısında yapacağı açıklama sonrası piyasalarda yeni bir hareketlilik görülmesi bekleniyor.