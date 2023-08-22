Döviz kurunda başlayan hareketlilik değerli metallerde yükselişi tetikledi. Yeni hafta Merkez Bankası'nın KKM hesaplarında daralma kararı ile birlikte başladı. Piyasalar bu kararın ardından Merkez Bankası'nın Perşembe günü açıklayacağı faiz kararı öncesinde yeni bir zirveye doğru ilerliyor.

Küresel piyasalarda başlayan kriz süreci FED'in faiz artırımına gitme ihtimaline karşı verdiği olumlu sinyal ile birlikte döviz kurunda hareketlilik başladı. Geçtiğimiz hafta başlayan bu hareketlilik yeni haftanın ikinci gününde zirveye doğru ilerleyişini sürdürüyor.

22 AĞUSTOS SALI GÜNÜ 1 DOLAR KAÇ TL OLDU?

Dolarda başlayan yükseliş ons ve gram altında yeni bir atağı tetikledi. Öte yandan kripto para piyasaları ciddi bir düşüş dönemine girdi. Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanma akaryakıt fiyatlarında dalgalı bir pozisyonu tetikledi.

Tüm bu gelişmelerin ışığında 22 Ağustos Salı günü dolar kuru alış fiyatı 27,1945 TL. Dolar kuru satış fiyatı 27,1999 TL'den işlem görüyor. Önceki gün kapanışına göre yüzde 0,21 artış yaşayan dolar kurunu euro kurundaki hareketlilik takip ediyor.

EURO YUKARI YÖNLÜ ATAKLARA BAŞLADI!

Aynı saatlerde euro kuru alış fiyatı 29,7038 TL iken euro kuru satış fiyatı 29,7272 TL'den işlem görüyor. Önceki gün kapanışına göre yüzde 0,43 artış kaydeden euro kuru haftalardır gördüğü düşüş eğilimini sonunda terk etti. Bu hafta dolar yatırımcısını yakından ilgilendiren önemli iki gelişme yaşanacak.

Öncelikle Jackson Hole toplantısında FED başkanı Powell'in faiz artırımına yönelik açıklama yapması bekleniyor. Bu beklentinin gölgesinde Perşembe günü saat 14.00'da Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası faiz kararını açıklayacak. Bu haftanın nabzını tutacak bu iki önemli gelişme sonrası döviz kurunda olduğu kadar değerli madenlerde de hareketliliğin başlaması mümkün gözüküyor.