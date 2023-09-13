Analistler bugün yurt içi veri gündeminin nispeten sakin olduğunu belirtiyor. Ancak, İngiltere'de büyüme ve dış ticaret açığının yanı sıra Avrupa'da sanayi üretimi verilerine yoğun bir ilgi olacak. Bu faktörler yurt dışında yakından takip edilecek.

Bunun yanında Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) tarafından dün yayımlanan verilere göre 11 Eylül itibariyle bakiyeli yatırımcı sayısı 10.062.028'e yükseldi. Ayrıca hisse senedi bakiyesi olan yatırımcı sayısı da 7.140.215'e ulaşarak rekor kırdı. Tüm bu gelişmeler ışığında güncel dolar ve euro rakamlarına bakalım.

ABD'NİN ENFLASYON RAKAMLARI MERAKLA BEKLENİYOR

Küresel piyasalar artan petrol fiyatları ve arz kısıtlamalarına ilişkin endişeler nedeniyle olumsuz bir seyir izlemeye devam ederken, gözler ABD'de açıklanacak olan enflasyon verilerine çevrilmiş durumda. Bu verilerin ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yılın geri kalanında atacağı adımlara ilişkin önemli bilgiler sağlaması bekleniyor.

Analistler, enflasyon verilerinin açıklandıktan sonra Fed'in önümüzdeki aylarda atacağı adımlar için bir sinyal görevi göreceğine inanıyor. Para piyasalarına da yansıdığı üzere, Banka'nın Eylül toplantısında politika faizini koruyacağı beklentisi yaygın olsa da, Fed'in Kasım toplantısındaki hareket tarzına ilişkin belirsizlik devam ediyor. Enflasyon verilerinin beklentileri aşması halinde, analistlerin Fed'in yıl sonuna kadar yeni bir faiz artırımı olasılığını artırma eğiliminde olabileceğini öne sürdüklerini belirtelim. Bu olasılık, zaten karmaşık olan küresel ekonomik manzaraya bir beklenti unsuru ve potansiyel piyasa etkisi ekliyor.

13 EYLÜL 2023 DOLAR VE EURO KAÇ TL?

USD/TL kuru Çarşamba gününe bir önceki günün kapanış kuru olan 26,8860 TL'nin hafif üzerinde 26,9060 TL'den başladı. Benzer şekilde EUR/TRY kuru da günü 28,9230 liradan açtı. Bugün dolar 26,9060 liradan başlarken, euro 28,9230 liradan başladı.

Dünkü 26,8770 liralık alış kuruna kıyasla dolar şu sıralar 26,9040 liradan alınıyor. Aynı şekilde euro'nun alış fiyatı da 28,9210 lira seviyesinde bulunuyor. Dün doların satış fiyatı 26,9030 lira olurken, euro 28,8240 liradan satılıyordu.