Dolar kurunda yukarı yönlü hareketlilik sürüyor. Dolardaki bu hareketlilik kısa süreliğine de olsa altında alım fırsatı sunsada yeni haftada Gram ve Onsta yükseliş trendi başladı. Özellikle Asya ve Avrupa'da görülen ihracat verilerindeki hızlı düşüş dolar/TL kurunda yükselişi tetikliyor. Dolar kurunu karşısındaki tüm yatırım araçları ise baskılama altında işlem görüyor.

AGRESİF YÜKSELİŞLER SÜRÜYOR!

Uzman isimler yeni ay öncesi küçük yatırım yapmak isteyenler ve elinde TL bulunanlar için bu haftayı alım fırsatı olarak görüyor. Öte yandan küresel piyasalarda başlayan hareketlilik her geçen gün kurda yükselişi tetikliyor. İngiltere'de başlayan enflasyon krizi Hollanda'ya sıçradı. Amerika'daki resesyon Hollanda'da etkisini göstermeye başladı. Avrupa ve Amerika'da yıl sonuna doğru yeni bir enflasyon furyası görme ihtimali FED’in faiz kararlarında yükseltme vurgusu ile birlikte agresif bir süreci beraberinde getiriyor. İngiltere Merkez Bankası'nın faiz kararını artırması piyasalarda yeni bir daralma ve resesyonu işaret ediyor.

21 AĞUSTOS PAZARTESİ GÜNÜ DOLAR VE EURO KURU FİYAT LİSTESİ

Uluslararası piyasalarda dolar/TL kuru yeniden değer kazandı. Endeks beklentinin üzerinde seyrederken dolar/TL kurundaki yükseliş kaçınılmaz hale geldi. Kişisel yatırıma yön veren ve kriz dönemlerinde farklı bir bakış açısı kazandıran ünlü ekonomistlerin gündeminde doların pozitif yönde beklenti süreci devam ediyor.

Tüm bu gelişmelerin gölgesinde 21 Ağustos Pazartesi günü dolar alış fiyatı 27,1540 TL. Dolar satış fiyatı 27,2117 TL. Önceki gün kapanışına göre %0,57 artış kaydedildi.

Geçtiğimiz haftayı zararla kapatan Euro kuru yeni hafta başlangıcında yukarı yönlü yükselişine başladı. 21 Ağustos Pazartesi günü Euro kuru alış fiyatı 29,5563 TL. Euro kuru satış fiyatı 29,5658 TL. Önceki gün kapanışına göre %0,31 değer artışı kaydeden Euro'da beklenen hareketlilik yeni hafta ile birlikte görülmeye başlandı.