USD/TRY kuru, beklentileri aşan enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından hafif bir yükseliş yaşayarak 26,80 seviyesine yaklaştı. Yatırımcılar şimdi Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Ağustos ayı fiyat gelişmelerine ilişkin aylık raporunu merakla bekliyor.

Ağustos ayında enflasyon, akaryakıt vergilerindeki artış ve Türk lirasındaki değer kaybına bağlı olarak artan ulaştırma maliyetlerinin etkisiyle yüzde 9,09 oranında artarak beklentileri aştı. Ekonomistler, olası vergi ve ücret artışlarının yanı sıra enerji fiyatlarındaki olası artışlar nedeniyle enflasyon üzerindeki yukarı yönlü baskının önümüzdeki aylarda da devam edebileceğine dair endişelerini dile getirdiler. İşte güncel döviz fiyatları…

DÖVİZİN TAKİP ETTİĞİ GÜNDEM

Dün JPMorgan Securities yılsonu enflasyon tahmininin 3 puan artırılarak yüzde 65'e yükseltildiğini belirten bir rapor yayınladı. Ayrıca, enflasyonun önümüzdeki yılın Mayıs ayına kadar yükselmeye devam edeceğini öngörüyorlar. Kuruluş ayrıca, enflasyon artışını engellemek ve KKM hacmini azaltmak için politika faizinin mevcut tahminleri aşması gerektiğini vurguladı. Hatta yılsonu politika faizi tahminlerini revize etme olasılığından bile bahsettiler.

Bugün saat saat 14:30'da TÜFE bazlı reel efektif döviz kuru endeksini yayımlanacak. Bu sabah dolar/TL, TCMB'nin önemli faiz artışının etkisiyle Ağustos ayında yüzde 0,9'luk bir kazanç yaşadıktan sonra dün akşama göre değişmeyerek 26,7850 seviyesinde kaldı. Cuma günü piyasa Fitch'in Türkiye'nin ulusal kredi notuna ilişkin değerlendirmesini yakından izleyecek. Fitch, önceki ekonomi yönetiminin uyguladığı tutarsız para ve maliye politikalarının yüksek döviz talebine yol açması nedeniyle geçtiğimiz yılın Temmuz ayında Türkiye'nin kredi notunu B'ye düşürmüş ve negatif görünüm vermişti.

5 EYLÜL 2023 SALI DOLAR KAÇ LİRA?

Haftanın ikinci işlem gününü 26,75'in üzerinde açan USD/TL kuru, şu sıralarda 26,79 liradan işlem görüyor ve yükseliş eğilimi gösteriyor. Gün boyunca Dolar/TL en düşük 26,70 ile en yüksek 26,80 arasında dalgalandı. Buna karşılık euro aynı dönemde 28,86 lirada nispeten sabit kaldı.