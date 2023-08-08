Dolardaki yükseliş eğilimi ve 30 TL sınırına dayanan Euro'nun yeni bir rekor kırıp kırmayacağı konusu merak uyandırıyor. Dolayısıyla dolar ve euronun Türk Lirası cinsinden güncel değerleri büyük ilgi görüyor. Bugünkü döviz kurlarında son durum ne? İşte detaylar…

PİYASALARI İLGİLENDİREN ÖNEMLİ KONULAR

Ticaret Bakanlığı'nın verilerine göre, yılın ilk yedi ayında işlenmemiş altın ithalatı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 180 artarak 19.4 milyar dolar seviyesine ulaştı. Bu rakam, diğer kıymetli metaller de dahil edildiğinde 21 milyar doları aştı. Depremin ardından getirilen kısıtlamalara rağmen iç piyasada devam eden altın talebi, Merkez Bankası'nın altın rezervlerinden karşılanmaya başlanmasına neden oldu. Ancak bu durum, TCMB'nin altın rezervlerinde yaklaşık 12 milyar dolarlık bir düşüşe yol açtı.

Hazine'nin iki borçlanma işlemi şu anda yakından inceleniyor. Hazine dün iki ve beş sene vadeli sabit kuponlu tahvilleri yeniden ihraç etti. Hazine bu ihraçla yaklaşık 44 milyar TL borçlanarak uzun vadede yüzde 20,55 bileşik getiri elde etmeyi başardı. Hazine bugün dört yıl vadeli TLREF'e endeksli tahviller ve beş yıl vadeli kira sertifikaları ile borçlanmayı planlıyor. Bu arada, Asya borsaları Çin'den gelen zayıf ticaret verileri nedeniyle düşüş yaşadı.

8 AĞUSTOS 2023 DOLAR VE EURO KAÇ LİRA OLDU?

Dolar/TL kuru 27 seviyesini aşarak yükselmeye devam ediyor. Euro/TL ise 30 zirvesine yakın seyrini koruyarak yatay bir hareket izliyor.

Bu dönemde ekonomi yönetimi, cari açığın etkisini hafifletmek amacıyla altın ithalatını kısıtlamaya yönelik tedbirleri uygulamak için stratejik bir karar almıştır. Bu kararlar doğrultusunda, Avrupa Birliği dışındaki ülkeler ve serbest ticaret anlaşması yapılan ülkeler menşeli mücevherat ithalatına yüzde 20 oranında ek mali yükümlülük getirilmiştir.