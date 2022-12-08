Dolar ve altın için tehlike çanları bangır bangır çalıyor! O tarihte göz gözü görmeyecek!

O tarihte göz gözü görmeyecek! Dolar ve altın için tehlike çanları bangır bangır çalıyor! Büyük ve küçük ölçekte yatırım yapan milyonlarca kişi canlı verileri saniye saniye takip ediyor. Uzmanlar ise 2023 yılında dolar ve altın fiyatları yorum ve analizlerini takipçileriyle paylaşıyor. ABD Merkez Bankası (Fed) politika faizi son olarak 75 baz puan arttı. Şimdi yeni faiz kararı bekleniyor. Altın ve doları da alınan karar son derece etkileyecek.

Dolar, euro ve sterlinde son dakika hareketlilikleri şu sıralar stabil görülüyor. Altın fiyatlarında da ibre geçtiğimiz hafta yükseliş yönünde seyretmiş, ardından da geldiği düzeyde sabitlenmişti. Uzmanlar bu gelişmeyi gündemlerine alarak son durumu kapsamlı bir şekilde değerlendirdi. Altın, dolar ve gümüş için kritik tarihin FED olduğu işaret edildi.

2023 YILI YAKLAŞIYOR

Piyasa analistleri 2023 yılında dolar ve altın fiyatları yorum ve analizlerini kendisini takip edenlerle paylaştı.

O TARİH ÇOK KRİTİK...

ABD Merkez Bankası (Fed) politika faizi son olarak 75 baz puan arttı. Yeni faiz kararı altın ve gümüş için belirleyici olacak.

ALTINI VURACAK HAMLE

Altın ve doları da alınan karar son derece etkileyecek. Özellikle FED'in faizi yükseltmesi altını vuracak.

GERİ SAYIM BAŞLADI

ABD Merkez Bankası FED toplantısının 13-14 Aralık tarihinde gerçekleştirilmesi bekleniyor. Her karar TSİ ile 21.00'de açıklanıyor.

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