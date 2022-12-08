Araç üretimine 0 Kovid Darbesi Haberi

Araç üretimine 0 Kovid Darbesi. Çin’de uygulanan sıfır kovid projesi araç üretimlerinde duraklamaya sebebiyet verdirdi. Dünyanın güçlü üretim ülkeleri arasında yerini ilk sırada alan Çin araç üretimi yapan Volkswagen Yamaha Honda gibi araçlarda sıfır kovid politikası nedeni ile yedek parça tedariğinde yaşanan sorunlarla birlikte üretimlerine durdurmak zorunda kaldı. Çin’de 0 kovid politikası nedeniyle birçok üretim yapan fabrika üretimlerine yapamaz hale geldi.

Bu tür kısıtlamalardan etkilenmemek adına tasarlanan kapalı döngü sistemine ise üreticiler tarafından tahammül gittikçe azalıyor. Son zamanlarda tekrardan kovid 19 rahatsızlıklarının artmasından dolayı Çin’de birçok yer karantina altına alındı. Yeni salgının sloganı ise sıfır kovid politikası şeklinde Hayat bulurken halk bu projeye uyum sağlamakta Bir hayli zorlanıyor.

Yedek Parça Tedariği Yok

Çin’de uygulamaya koyulan ve kovid 19 hastalığının bir an önce bitirilmesi için sıfır kovid uygulaması ile birçok üretim fabrikası faaliyet gösteremiyor. Bu politikadan dolayı Çin’deki araç üretim fabrikaları üretimi durdurarak fabrikaları kapatma kararı almaya zorlanıyor. Birçok ünlü markanın üretimde olduğu Çin’de Volkswagen Honda Yamaha wuhan’daki fabrikaları etkilenirken Nissan Mazda Mitsubishi gibi firmalar henüz Çin’deki sıfır kovid politikasının olumsuz etkilerinden nasibini almamış gözüküyor.

Günümüzde hibrit araçlar geniş bir kullanım alanı bulmaya çalışırken dünyanın en büyük elektrikli araçlara pil sağlayan firması Contemporary Amparex Technology ise Çin’de bulunan fabrikasında yine 0 kovit politikasından olumsuz etkilendiği gözlemlenmiyor.

Çin’deki kovid 19 etkisinin hala devam ettiğinden dolayı tekrardan bir karantina vakalarının yaşanmasından dolayı birçok ekonomik yönden darbe almaya devam ediyor. Vaka sayısının rekor seviyelerde seyir ettiği Bu dönemlerde Volkswagen ve diğer araç üreticilerinin ise yedek parça tedarikinde sıkıntıya düşmesi ne kadar sürer bilinmiyor. Fabrikalar birbiri kapanırken istikrarlı bir şekilde üretimi de bırakan diğer fabrikaların da ileriye dönük ne kadar üretim planı yapacağı kestirilemiyor.