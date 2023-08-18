Dolar ve altın kurunda başlayan yükseliş TL'nin değerini günden güne azaltıyor. Bu yükselişi fırsat olarak gören yatırımcı yeni günde kuyumcu ve döviz bürosu önlerinde uzun kuyruklar oluşturuyor. Dolar yatırımcısının yakından takip ettiği sabahın ilk saatlerinde kurda hareketlilik yeniden başladı. Dolar kuru bu sabah saatlerinde 27,10 TL'den işlem görüyor. Dolarda başlayan hareketli süreç Euro'da düşüşü tetikledi. Sabah saatlerinde Euro kuru -0,03 seviyesinden işlem gördü.

18 Ağustos Cuma günü Dolar kuru alış fiyatı 27,1072 TL. Dolar kuru satış fiyatı 27,1130 TL

18 Ağustos Cuma günü Euro kuru alış fiyatı 29,4670 TL. Euro kuru satış fiyatı 29,4915 TL

FED AÇIKLAMALARI GÖLGESİNDE DOLARI YENİ DÖNEMDE NE BEKLİYOR?

18 Ağustos Cuma günü hafta kapanışında dolar kuru son durumu ne oldu? konusu dolar ile alım satım yapanlar ve dolar borcu olanlar tarafından yakından takip ediliyor. Amerikan Merkez Bankası FED'in son olarak paylaştığı tutanaklarda faiz artışına karar verdiğine yönelik hissettirdiği olumlu sinyalleri sonrası altında yükseliş başladı. Dolarda bir süredir görülen yükseliş bu paylaşım sonrası yeni bir ivme kazandı.

Tutanakta FED'in uzun vadede enflasyon hedefini koruyabilmek için daha fazla sıkılaştırma izleyebileceğinin de sinyalleri verildi. FED’in küresel piyasalardaki şahin duruşu yeni dönemde doların yukarı yönlü hareketliliğini destekleyecek gibi gözüküyor.

SELÇUK GEÇER: “DOLAR 38 TL SEVİYESİNİ TEST EDECEK!”

Dolar kurunda yaşanan bu yüksek talep Ons altında uzun süredir devam eden gerilemenin bir süre daha devam etmesine sebep oluyor. Kriz döneminde güvenli liman olarak görülen altının tahtını dolara devrettiği bu günlerde ünlü yorumcuların yaptığı paylaşımlar da büyük ilgi görüyor. Para Piyasaları Uzmanı Selçuk Geçer dolar kurunun 38 TL seviyelerine ulaşacağı yeni döneme işaret ederek Eylül ve Ekim aylarında görülebilecek rekor beklentisini ifade etti.