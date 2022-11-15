Pegasus 15.000 maaşla en az lise mezunu personel alımı yapıyor! Kariyer iş başvuru ekranı 2022

Pegasus havayolları müjdeli haberi verdi. Bu anlamda bünyesine katmak için personel alımı yapacağını açıkladı. Pegasus kariyer sayfası üzerinden verilen ilanları haber24 olarak inceledik. En az lise mezunlarından bağlamında personel alımında müracaatlar internet üzerinden yapılıyor. Başvuru yapabilmek ise oldukça kolay "https://www.kariyer.net/firma-profil/pegasus-havayollari-a-s-7740-32618" adresine gitmeniz lazımdır.

Misafir Hizmetleri Memuru

En az Lise mezunu

Vardiyalı sistemde çalışabilecek

İyi derecede İngilizce ve tercihen ikinci bir yabancı dil bilen

MS Office uygulamalarına hâkim

İnsan ilişkileri ve iletişim becerileri güçlü

Misafir odaklı hizmet anlayışına sahip

Sorumluluk sahibi ve takım çalışmasına yatkın

Erkek adaylar için askerlik hizmetini tamamlamış ya da en az 2 yıl tecil ettirmiş

Anadolu yakasında ikamet eden veya edebilecek olan

Kabin Memuru

T.C Vatandaşı

01.01.1987 ve sonrası doğumlu

Üniversite eğitimi devam eden veya en az ön lisans mezunu

İyi derecede İngilizce bilen (Tercihen ikinci yabancı dili olan)

Kadın adaylarda 1,60 - 1,80 ; Erkek adaylarda 1,70 - 1,90 boy aralığına sahip

Yurt içi ve yurt dışı uzun süreli konaklamalı görevlerde engeli bulunmayan

Kabin Memuru üniforması giyildiğinde, vücudunun görünecek yerlerinde dövme, piercing, yanık ve yara izi vb. bulunmayan

Erkek adaylar için askerlik görevini tamamlamış veya en az iki yıl tecilli

Antalya’da ikamet eden/edebilecek olan

Simülatör Teknisyeni

Üniversitelerin tercihen Elektrik, Elektronik, Bilgisayar, Mekatronik, Otomasyon veya Havacılık Bölümlerinin birinden mezun,

Teknik Dokümanları okuyacak ve aktaracak derecede yazılı ve sözlü İngilizce bilgisine sahip,

MS Office Programlarına hakim,

Vardiyalı çalışma sistemine uyum sağlayabilecek,

Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmayan,

Tercihen İstanbul Anadolu yakasında ikamet eden veya edebilecek olan.

Simülatör Şef Teknisyeni

Üniversitelerin tercihen Elektrik, Elektronik, Bilgisayar, Mekatronik, Otomasyon veya Havacılık Bölümlerinin birinden mezun,

Minimum 4 yıl sektör tecrübesi

Teknik Dokümanları okuyacak ve aktaracak derecede yazılı ve sözlü İngilizce bilgisine sahip,

MS Office Programlarına hakim,

Vardiyalı çalışma sistemine uyum sağlayabilecek,

Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmayan,

Tercihen İstanbul Anadolu yakasında ikamet eden veya edebilecek olan

İşe Alım Destek Uzmanı

Üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun

İşe alım süreçlerinde en az 1 yıl deneyimli

MS ofis programlarını iyi derece kullanabilen

İletişim yönü kuvvetli, zaman yönetimi yapabilen ve takım çalışmasına uyumlu

Disiplinli ve motivasyonu yüksek, planlama ve organizasyon yeteneği gelişmiş

Yoğun çalışma temposuna yatkın, analitik

Seyahat engeli bulunmayan

Antalya’da ikamet eden ya da edebilecek olan

Bilgi Teknolojileri Destek Uzmanı

En az Meslek Yüksek Okulu, tercihen üniversitelerin bilişim bölümlerinden mezun

Tercihen yardım masası son kullanıcı desteği sağlamış

Windows işletim sistemleri ve bilgisayar donanımlarına hakim, MS Office Programları hakkında bilgi sahibi

Cisco Meraki MDM uygulaması hakkında bilgi sahibi

IBM BigFix ve Manage Engine uygulamalarına hakim

Network uygulamaları hakkında bilgi sahibi

Tablet ve akıllı telefon konusunda kullanıcı desteği sağlamış

Teknik sorunu tespit etme ve çözüm üretme veya önerme becerisine sahip

Takım çalışmasına yatkın, sorumluluk sahibi ve iletişim becerileri güçlü

Dinamik çalışma ortamına uyum sağlayabilecek

En az orta düzeyde İngilizce bilgisine sahip

Seyahat engeli olmayan

İstanbul Anadolu Yakasında ikamet eden veya edebilecek olan

İşe Alım Destek Uzmanı

Üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun

İşe alım süreçlerinde en az 1 yıl deneyimli

MS ofis programlarını iyi derece kullanabilen

İletişim yönü kuvvetli, zaman yönetimi yapabilen ve takım çalışmasına uyumlu

Disiplinli ve motivasyonu yüksek, planlama ve organizasyon yeteneği gelişmiş

Yoğun çalışma temposuna yatkın, analitik

Seyahat engeli bulunmayan

Antalya’da ikamet eden ya da edebilecek olan

Genel Başvuru (Engelli)

En az lise mezunu

Tercihen veri girişi, dosyalama, arşivleme vb. konularda deneyimli olan

Bilgisayar ve MS Office programlarını kullanabilen

İnsan ilişkileri kuvvetli ve takım çalışmasına yatkın

Yazılı-sözlü iletişim becerisi gelişmiş, iş takibinde başarılı, kişisel motivasyonu yüksek, gelişime açık

İstanbul Anadolu Yakasında ikamet eden

Türkiye İş Kurumu’na kayıtlı olan ve engelli personel kadrosunda istihdam edilmeye uygun olan