Pegasus 15.000 maaşla en az lise mezunu personel alımı yapıyor! Kariyer iş başvuru ekranı 2022
Pegasus Hava Yolları personel alımlarına hız verdi. Kabin memuru, İşe alım destek uzmanı, misafir hizmetleri memuru alımları başlamış durumda.
Pegasus havayolları müjdeli haberi verdi. Bu anlamda bünyesine katmak için personel alımı yapacağını açıkladı. Pegasus kariyer sayfası üzerinden verilen ilanları haber24 olarak inceledik. En az lise mezunlarından bağlamında personel alımında müracaatlar internet üzerinden yapılıyor. Başvuru yapabilmek ise oldukça kolay "https://www.kariyer.net/firma-profil/pegasus-havayollari-a-s-7740-32618" adresine gitmeniz lazımdır.
Misafir Hizmetleri Memuru
En az Lise mezunu
Vardiyalı sistemde çalışabilecek
İyi derecede İngilizce ve tercihen ikinci bir yabancı dil bilen
MS Office uygulamalarına hâkim
İnsan ilişkileri ve iletişim becerileri güçlü
Misafir odaklı hizmet anlayışına sahip
Sorumluluk sahibi ve takım çalışmasına yatkın
Erkek adaylar için askerlik hizmetini tamamlamış ya da en az 2 yıl tecil ettirmiş
Anadolu yakasında ikamet eden veya edebilecek olan
Kabin Memuru
T.C Vatandaşı
01.01.1987 ve sonrası doğumlu
Üniversite eğitimi devam eden veya en az ön lisans mezunu
İyi derecede İngilizce bilen (Tercihen ikinci yabancı dili olan)
Kadın adaylarda 1,60 - 1,80 ; Erkek adaylarda 1,70 - 1,90 boy aralığına sahip
Yurt içi ve yurt dışı uzun süreli konaklamalı görevlerde engeli bulunmayan
Kabin Memuru üniforması giyildiğinde, vücudunun görünecek yerlerinde dövme, piercing, yanık ve yara izi vb. bulunmayan
Erkek adaylar için askerlik görevini tamamlamış veya en az iki yıl tecilli
Antalya’da ikamet eden/edebilecek olan
Simülatör Teknisyeni
Üniversitelerin tercihen Elektrik, Elektronik, Bilgisayar, Mekatronik, Otomasyon veya Havacılık Bölümlerinin birinden mezun,
Teknik Dokümanları okuyacak ve aktaracak derecede yazılı ve sözlü İngilizce bilgisine sahip,
MS Office Programlarına hakim,
Vardiyalı çalışma sistemine uyum sağlayabilecek,
Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmayan,
Tercihen İstanbul Anadolu yakasında ikamet eden veya edebilecek olan.
Simülatör Şef Teknisyeni
Üniversitelerin tercihen Elektrik, Elektronik, Bilgisayar, Mekatronik, Otomasyon veya Havacılık Bölümlerinin birinden mezun,
Minimum 4 yıl sektör tecrübesi
Teknik Dokümanları okuyacak ve aktaracak derecede yazılı ve sözlü İngilizce bilgisine sahip,
MS Office Programlarına hakim,
Vardiyalı çalışma sistemine uyum sağlayabilecek,
Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmayan,
Tercihen İstanbul Anadolu yakasında ikamet eden veya edebilecek olan
İşe Alım Destek Uzmanı
Üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun
İşe alım süreçlerinde en az 1 yıl deneyimli
MS ofis programlarını iyi derece kullanabilen
İletişim yönü kuvvetli, zaman yönetimi yapabilen ve takım çalışmasına uyumlu
Disiplinli ve motivasyonu yüksek, planlama ve organizasyon yeteneği gelişmiş
Yoğun çalışma temposuna yatkın, analitik
Seyahat engeli bulunmayan
Antalya’da ikamet eden ya da edebilecek olan
Bilgi Teknolojileri Destek Uzmanı
En az Meslek Yüksek Okulu, tercihen üniversitelerin bilişim bölümlerinden mezun
Tercihen yardım masası son kullanıcı desteği sağlamış
Windows işletim sistemleri ve bilgisayar donanımlarına hakim, MS Office Programları hakkında bilgi sahibi
Cisco Meraki MDM uygulaması hakkında bilgi sahibi
IBM BigFix ve Manage Engine uygulamalarına hakim
Network uygulamaları hakkında bilgi sahibi
Tablet ve akıllı telefon konusunda kullanıcı desteği sağlamış
Teknik sorunu tespit etme ve çözüm üretme veya önerme becerisine sahip
Takım çalışmasına yatkın, sorumluluk sahibi ve iletişim becerileri güçlü
Dinamik çalışma ortamına uyum sağlayabilecek
En az orta düzeyde İngilizce bilgisine sahip
Seyahat engeli olmayan
İstanbul Anadolu Yakasında ikamet eden veya edebilecek olan
İşe Alım Destek Uzmanı
Üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun
İşe alım süreçlerinde en az 1 yıl deneyimli
MS ofis programlarını iyi derece kullanabilen
İletişim yönü kuvvetli, zaman yönetimi yapabilen ve takım çalışmasına uyumlu
Disiplinli ve motivasyonu yüksek, planlama ve organizasyon yeteneği gelişmiş
Yoğun çalışma temposuna yatkın, analitik
Seyahat engeli bulunmayan
Antalya’da ikamet eden ya da edebilecek olan
Genel Başvuru (Engelli)
En az lise mezunu
Tercihen veri girişi, dosyalama, arşivleme vb. konularda deneyimli olan
Bilgisayar ve MS Office programlarını kullanabilen
İnsan ilişkileri kuvvetli ve takım çalışmasına yatkın
Yazılı-sözlü iletişim becerisi gelişmiş, iş takibinde başarılı, kişisel motivasyonu yüksek, gelişime açık
İstanbul Anadolu Yakasında ikamet eden
Türkiye İş Kurumu’na kayıtlı olan ve engelli personel kadrosunda istihdam edilmeye uygun olan