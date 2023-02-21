Dolar kuru 33 TL olacak dedi! Piyasayı tarumar etti! Ünlü ekonomistten korkutan tahmin! O tarihte...

Piyasayı tarumar etti! Ünlü ekonomistten korkutan tahmin! Dolar kuru 33 TL olacak dedi! O tarihte... Dolar son yıllarda yatırımcısına en çok kazandıran yatırım aracı oldu. Bu konuda birçok yatırım uzmanı dolar üzerinden yatırım yapılmasını tavsiye ederken yatırım yapanlar da kazanmaya devam etti. Ünlü ekonomist Devrim Akyıl 2023 yılı dolar kuru beklentisini açıkladı. Dolar kurunda görülebilecek seviyelere işaret eden Devrim Akyıl, yıl içerisinde oluşabilecek karışıklıklar ve piyasalardaki güvensizliklere değindi.

Akyıl’dan Dolar Kuru Tahmini

Dolar kuru için bir analiz yapan Devrim Akyıl dolar kurunda 23,46 TL ve 33 TL orta vadeli hedeflerinin olduğunu belirtti. Birçok senaryodan yola çıkan Devrim Akyıl 2023 yılının ilk yarısının çok kaotik geçmesini beklediğini ifade etti.

Ekonomi analizleri yapan uzman analist Devrim Akyıl seçim öncesinde piyasalara verilecek olan paraların bu durumda dövize kayması yüksek ihtimal olduğunu belirtti. Bundan dolayı dolar kuru direkt devlet eliyle yükseltilebilir ifadelerinde bulunan Akyıl, tamamen seçim senaryolarına göre herkes kendi kişisel pozisyonunu almalıdır şeklinde tavsiyede bulundu. Dolar kurunda orta vadeli hedefinin 33 TL olduğunu ve bunun 2023 yılının ilk yarısı için geçerli olduğunu ifade eden Devrim Akyıl bu durumun tamamen seçim senaryolarına göre şekilleneceğini de ifade etti.

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