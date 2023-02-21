Az önce açıklandı! 200 Bin TL ucuz taşıt kredisi kampanyası başlattılar! Halkbank, Vakıfbank, TEB Bank duyurdu!

200 Bin TL ucuz taşıt kredisi kampanyası başlattılar! Halkbank, Vakıfbank, TEB Bank duyurdu! Az önce açıklandı! En düşük faizli kredi kampanyaları düzenleyen bankalar merak edilirken bu konuda yapılana açıklamalar insanların dikkatini çekmeye başladı. Hangi bankanın kredi faiz oranları ne kadar şeklinde yapılan açıklamalara bakılarak kredi başvurusunda bulunabilirsiniz.

Bankalar arasında Vakıf Bank özellikle ikinci el araç satışlarında çok uygun kredi seçenekler sunmaya devam ediyor. İşte bankaların sunduğu kredi seçenekleri ve faiz oranları:

Vakıf Bank’tan taşıt kredilerinde yüksek indirimli kampanyaları

Vakıf Bank ile 2. el araç alım satımında güvenli bir şekilde işlem yapmanız olanak tanıyan kampanyalar sunuyor. 2.el taşıt kredilerine getirilen ön rehin teminatı yöntemi ile araç alım satımı, hem alıcı hem satıcı için artık çok daha güvenli ve kolay bir hizmet olmaktadır.

Vakıf Bank Mobil ve gass.vakifbank.com.tr üzerinden yapacağınız başvuruyla ikinci el araç satışında satış işlemince güvence sağlanmaktadır. Önce satıcının araç satış bedelinin garanti altına alınması sağlanmaktadır. Ardından da alıcının taşıt kredisi kullanabildiği bu yeni sistemde, tescil işleminden sonra satış tutarı satıcının hesabına Vakıf Bank güvencesiyle aktarılmaktadır. Vakıf Bank’ın aracı olması sebebiyle kandırılma gibi durumlar söz konusu olmamaktadır.

Vakıf Bank Kredinizi Hangi Şartlarda Alabilirsiniz?

Vakıf Bank tarafından verilen 2.el taşıt kredisinde ödeme konusunda kolaylık sağlanmaktadır. Alınan kredinin geri ödeme seçenekleri şu şekilde sıralanabilir

· Aylık eşit taksitli,

· 3 ay ödemesiz dönemli aylık eşit taksitli,

· 3 ayda bir taksitli,

· Son taksit balon ödemeli,

· Değişken taksitli olarak geri ödeyebilirsiniz

48 aya varan vade seçenekleri ve cazip faiz oranlarıyla arabanızı almak üzere başvurunuzu yapabilirsiniz. 2. El Taşıt Kredisinin azami tutarı satın alınacak aracın kasko değeri üzerinden kampanya koşulları şu şekilde sıralanabilir:

· 0 - 400.000 TL aralığında olan taşıtlar için değerin azami %70’ine kadar,

· 400.001 - 800.000 TL aralığında olan taşıtlar için değerin azami %50’sine kadar,

· 800.001 - 1.200.000 TL aralığında olan taşıtlar için değerin azami %30’una kadar,

· 1.200.001 - 2.000.000 TL aralığında olan taşıtlar için değerin azami %20’sine kadar taşıt kredisi alabilirsiniz.

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