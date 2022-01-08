Dolar Kahini Konuştu: 15 TL'ye Düşsün Diye Dua Edeceğiz, Dolar Yükselecek Hemde Öyle Böyle Değil

Dolar hafta boyunca dalgalanmalı bir şekilde devam ediyor. Hal böyle olunca dolar kurunda neler olacak merak ediliyor. Dolar kuru tahminlerinde Ocak sonunda büyük zirve var.

Hafta başından itibaren anlık değişimler gösteren dolar kurunda güncel durum sürekli olarak merak ediliyor. Ocak ayından önce 2021 senesinde en yüksek 18 TL'yi gören dolar bir anda düşüş yaşamış ve vatandaşlar ile özellikle yatırım yapan kişiler şaşkına dönmüştü.

Aralık ayındaki ani düşüş esnasında dolar alan kişiler tekrardan doların çıkıp çıkamayacağını araştırmaktadırlar. Dolar özellikle kur korumalı mevduat açıklaması sonrasında düşüşe geçen dolar hala dalgalanmalı bir şekilde devam ediyor.

Dolar Sabitlendi mi?

Merkez bankası başkanı artık doların sabitlendiğini ve dolar ile işimizin kalmadığını söyledi. Dolar yalnız şu an 13.87 TL. Bu doların değişmeyeceği anlamına gelmiyor. Bir anda yükselen ve 8 TL'lerden bir anda 18 TL'ye kadar çıkan dolar sonrasında daha yükselecek mi merak ediliyor.

Tahmin yapan kişiler yaptıkları tahminler ile Ocak ayı sonrasında Doların 20 TL üzerine çıkacağını açıklıyor. Bu sadece bir tahmin. (Yatırım tavsiyesi değildir) Dolar Şubat ve Mart aylarında da özellikle yatırımcıya çok para kazandırılacağı da konuşuluyor. Bu durum için bekleyip göreceğiz.

Dolar alış fiyatı 13,87 TL, satış fiyatı 13,80 TL oldu. Dolar, güne yüzde 0,27 oranında değer kaybıyla başladı. EURO ise 15.53 üzerinden işlem görüyor. Anlık sistem değişikliklerini takip edebilirsiniz.