Denizbank ve 2 Bankadan Süper Açıklama: Sadece Emekli Olan Kişiler Artık Gelir Belgesiz 55.000 TL Ödeme Alacaklar

Emekli olan kişiler yapmış oldukları araştırmalar ile birlikte bankaların kimlikle ve gelir belgesiz nasıl nakit kredi verdiği hakkında bilgiler edinmek istemektedir. nakit kredi kullanacak olan vatandaşlar Eğer emekli olması durumunda diğer müşterilere nazaran daha uygun faiz oranları ile bankalar üzerinden nakit kredi kullanabilir.

Denizbank başlatmış olduğu yeni kampanya ile birlikte vatandaşlara SMS atarak 55 bin TL'ye kadar ödeme yapacağını duyurdu. Denizbank üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusu yapmak isteyen emekliler emekli maaşı bu bankada olması durumunda SMS ile kredi başvurusu yapabilir ve düşük faiz oranları ile istedikleri zaman ihtiyaç kredisi kullanabilir. Denizbank haricinde Ziraat Bankası ve Garanti Bankası da emekli olan vatandaşlar için 55 bin TL 36 ay vadeli nakit kredi kampanyası yapacağını açıkladı.

Ziraat Bankası

Ziraat Bankası ülkemizin kamu Bankası olmasından dolayı emekli olan vatandaşların en çok tercih ettiği bankaların başında gelmektedir. ihtiyaç kredisi kullanacak olan emeklilerin ilk tercih ettiği Ziraat Bankası düşük faiz oranları ile birlikte vatandaşlara Kredi imkanı sağlamaktadır. acil ihtiyaç kredisi başvurusu yapacak olan vatandaşlar Ziraat Bankası üzerinden hemen kredi kullanabilir ve hemen aynı gün içerisinde sonuçlarını alarak Kredi başvurusuna gerçekleştirebilir. Ziraat Bankası şubesi üzerinden emekli maaşı alan vatandaşlar mobil uygulama kullanıyorsa internet bankacılığı aracılığı ile bu banka üzerinden istedikleri zaman kredi onayı olabiliyor.

DenizBank

Denizbank üzerinden sms ile emekli kredisi başvurusu yapacak olan vatandaşlar cep telefonları üzerinden kredi mi yazıp boşluk bırakıp t.c. kimlik numarasını yazarak 3280 numarasına mesaj olarak gönderebilir. 3280 numarasına gönderilen mesaj sonrasında Denizbank 5 dakika içerisinde Kredi sonucunu verecek ve onaylanan tutar kadar krediye hemen hesaba yatıracak.

Garanti Bankası

Garanti Bankası üzerinden emekli maaşı almak istiyorsanız Size en yakın Garanti Bankası şubesine giderek emekli maaşınızı üzerinden kredi başvurusunda bulunabilirsiniz. Garanti Bankası şubelerine giderek ihtiyaç kredisi başvurusu yapacak olan emekliler banka kredi notu 1100 ve üzerinde ise yüksek limitli ihtiyaç kredisi alabiliyor. 55 bin TL'ye kadar ihtiyaç kredisi başvurusu yapacak olan emekli 36 ay vadeli ve 90 gün ertelemeli Kredi başvurusunu en yakın Garanti Bankası şubesi üzerinden yapabilir.