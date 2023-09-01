Bugün, ağustos ayı enflasyonu için gösterge niteliği taşıyan İstanbul enflasyon verileri, imalat sanayi verileri ve haftalık bankacılık verilerine odaklanılacak. Geçtiğimiz hafta Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) faiz oranlarını 750 baz puan artırarak yatırımcıları şaşırttı.

TCMB dün yayınladığı toplantı özetlerinde enflasyondaki güçlü artışın ağustos ayında da devam edeceğini ve yılın geri kalanında enflasyonist unsurların etkili olacağını belirtti. Ancak faizlerin seviyesi ve para politikasında sıkılaşmaya ilişkin yeni bir mesaj verilmedi. Şimdi son gelişmelere ve güncel döviz rakamlarına bakalım.

MERKEZ HEDEFİ BELİRLEDİ

TCMB, ekonomik görünümde belirgin bir iyileşme sağlanana kadar sıkılaştırmanın gerekli görüldüğü ölçüde devam edeceğini vurgularken, dezenflasyon sürecinin önümüzdeki yıl tesis edileceğine de değinmiştir. TCMB ayrıca kur korumalı mevduat (KKM) hesaplarına yapılan kur farkı ödemeleri nedeniyle finansal sistemde artan likiditenin izlendiğini vurguladı. Banka, bu hesaplardaki para hacmini azaltmaya yönelik adımlar attı ve faiz kararı öncesinde bir hedef belirledi.

Yabancı yatırımcılar, faiz artışından etkilenen ve yeni ekonomi yönetiminin etkinliğinin bir göstergesi olan KKM hesaplarının performansını yakından izliyor. KKM hesaplarından çekilen fonların dövize mi çevrileceği yoksa normal mevduat hesaplarında Türk lirası (TL) olarak mı kalacağı belirsiz. Bazı bankacılar geçtiğimiz hafta mevduat faizlerinin nispeten cazip hale geldiğini ve bankaya bağlı olarak yaklaşık 10 puan arttığını bildirdi. Ancak, KKM sahiplerinin henüz net bir karar verip vermediği belirsiz. Bazı KKM sahipleri faizli mevduata geçerken, diğerleri düz TL mevduatını tercih etti.

1 EYLÜL 2023 DÖVİZ PİYASASINDA SON DURUM

1 Eylül 2023 Cuma günü dolar ve Euro'daki fiyatlar şu şekilde:

Dolar/TL hafta ortasından bu yana 26,70 seviyelerinde sabit kalırken, Euro/TL 28,92'den işlem görüyordu.

Dolar/TL, Haziran ve temmuz aylarında önemli kayıplar yaşadıktan sonra istikrarlı seyrini koruyarak 26,7205 seviyesinden işlem görüyor. Euro/TL ise şu sıralar 28,92'den işlem görüyor.