Dolar ele avuca sığmayacak! Tutulamayacak! ‘20 lira olacak’ Hem de bu hafta! Selçuk Geçer şok etti!

Selçuk Geçer şok etti! Dolar ele avuca sığmayacak! Tutulamayacak! ‘20 lira olacak’ Hem de bu hafta! Yalnızca doları olanlar tarafından değil tüm halk tarafından da doların yükselişi endişeli bir şekilde izlenmektedir. Yatırımcı sermayesini yavaş yavaş üretimden çekti. Çektiği dolar ile dolar alması dolar piyasasını daha da yükselmesini getirdi. Bu durum dolarda debgesiz bir seyrin oluşmasına sebep oluyor.

Yalnızca doları olanlar tarafından değil tüm halk tarafından da doların yükselişi endişeli bir şekilde izlenmektedir. Yatırımcı sermayesini yavaş yavaş üretimden çekti. Çektiği dolar ile dolar alması dolar piyasasını daha da yükselmesini getirdi. Bu durum dolarda debgesiz bir seyrin oluşmasına sebep oluyor.

Selçuk Gezer Doları Artık Tutamıyorlar Diyor

Selçuk Gezer tüm önlemlere rağmen doların hızlı yükselişine bir türlü engel olunamadığını belirtti. Artık tutulamayacak bir hıza kavuşan doların tırmanışının daha da hızlanarak sürmesi ne yazık ki sürecek gibi görünüyor. Önümüzdeki günlerde FOMC toplantısı sonrası faiz oranlarının ne olacağının belirleneceğiniz.

Ardından da enflasyon oranının açıklanacağını belirtti. FED’in faiz kararlarının dünyaca izlendiğini ve sonuçlarının doları çok etkilediğini anlattı. Ekim başı tahmini enflasyon oranı yüzde 85 olacağını tahmin ediliyor. Uzman aslında bizim yaşadığımız enflasyonun bunu çok daha üstünde belirtiyor. Bu konuda yaşanacak olanlar ve tahminlerin tutup tutmayacağı vatandaşlar tarafından merak konusu olmaya devam ediyor.

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