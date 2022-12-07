Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan canlı yayında açıkladı! Asgari ücrete ek zam müjdesi!

Asgari ücrete ek zam müjdesi! Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan canlı yayında açıkladı! Market fiyatları arttıkça asgari ücretle çalışan dar gelirli vatandaşta gelecek yeni zamları büyük bir umutla beklemeye başlıyor. Bilindiği gibi her yıl iki kere emeklilere ve asgari ücretlilere ve çalışanlara zam haberi veriliyor. Bu sene de ocak ayının yaklaşmaya başlamasıyla birlikte emekli ve çalışanlar gelecek güzel haberleri beklemeye başladılar.

Açıklama Sevindirdi

Çalışanlar güzel haberlerin gelmesini beklerken müjdeli haberler çok geçmeden duyurulmaya başladı. Devletten gelen habere göre Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı asgari ücretlilere yapılacak zam oranını belirlemek için son sürat çalışıyor.

Yılbaşına girerken müjdeli haberler peş peşe duyurulacak ve vatandaşın yeni yılda rahat bir nefes alması sağlanacak. Asgari ücretlilerin yanında EYT’liler ve sözleşmeli çalışanlar içinde birbirinden güzel haberlerin geleceğinin müjdesi verildi. Şimdilik devlet yetkilileri verilecek olan haberler detaylarına girmemiş olsa da vatandaşa bu kadarı da yetti. Birçok kişi şimdiden yılbaşını iple çektiklerini bildirdiler.

Asgari Ücrete Ek Zam Var Mı?

Asgari ücret zammına dair açıklamalar yapan Başkan Erdoğan “Biz en baştan beri vatandaşımızı enflasyona karşı ezdirmeyeceğimizi söylüyoruz. Bunu da bugüne kadar başardık diyebiliriz. Gerek duyulduğunda zam yapıyoruz. Geçen sene asgari ücrete yüzde 50 oranında tarihi bir zam yaptık. Fakat dünyanın başına bela olan enflasyon sorunundan biz de biraz etkileniyoruz. Temmuz ayında baktık asgari ücretli vatandaşımız mağdur oluyor. Hemen döneme girip ara zam yaparak %30 daha artışa gittik. Şimdi ise yeni zam seviyesinın belirlenmesi bağlamında dostlarımız ön çalışmalara başladılar.” dedi. 80.000 TL borç kapatma ve o bankadan anında nakit para müjdesi! Son tarihe dikkat! Vatandaşa hızır gibi yetişti!

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