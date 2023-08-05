Avro ve doların Türk lirası karşısındaki durumu özellikle yatırımcılar için büyük önem taşıyor. Günün erken saatlerinde arama motorlarında "1 dolar kaç lira oldu?" gibi sorular çokça aratılmaya başlandı. Ayrıca bir diğer önemli para birimi olan Sterlin'in durumu da merak uyandırıyor. İşte döviz piyasasındaki son durum.

ÖZGÜR DEMİRTAŞ’TAN DOLAR YORUMU

Ekonomi profesörü Özgür Demirtaş, dolar kuruyla ilgili önemli bir açıklama yaptı ve kurun belli bir seviyeye gelmesi gerektiğini vurguladı. Türkiye'nin en tanınmış ekonomistlerinden biri olan Demirtaş, analizinde döviz kuru için bir rakam vererek herkesi şaşırttı. Demirtaş'ın bunu ilk kez yapması, yatırımcılar ve kamuoyu arasında ilgi uyandırdı.

İzmir'de öğrencilerle bir araya gelen Demirtaş, dolar kurundaki kademeli artıştan duyduğu endişeyi dile getirdi. Bu koşulların yabancı yatırımcıları ülkeye gelmekten caydıracağını ve bunun da ekonomiye zarar vereceğini vurguladı. Demirtaş, doların en az 25 liradan değerlenmesi gerektiğini savundu. Demirtaş ayrıca, özellikle Temmuz ayında asgari ücrete yapılan zammın ardından ihracatçıların rahatlaması için doların 28 liraya ulaşması gerektiğini belirtti.

5 AĞUSTOS 2023 CUMARTESİ GÜNCEL DÖVİZ FİYATLARI

Dün bankalararası piyasada dolar kuru 27,49311 ile rekor kırarken, euro kuru da 29,9952 ile günün zirvesine ulaşmıştı. Gözler 5 Ağustos verilerine çevrildi. İşte güncel dolar, euro ve sterlin fiyatları.

Piyasalar Doların alışı 26,91 lira satışı 26,92 lira

Euronun Alışı 29,64 lira satışı 29,70 lira

Sterlinin alışı 34,21 lira satışı 34,39 lira

"Dolar" terimi, 19. yüzyılda Alman para birimi olarak kullanılan "Thaler" kelimesinden türetilmiştir. Amerika'nın keşfinin ardından İspanya Kralları tarafından basılan ve "Dolera" olarak bilinen gümüş paradan türemiştir. Dolar, 1776 yılından bu yana Amerika Birleşik Devletleri'nin resmi para birimidir.