Dolar alanlara Selçuk Geçer'den tarihi keçileri kaçırtan yorum! Doların pik yapacağı tarihi verdi!

Doların pik yapacağı tarihi verdi! Dolar alanlara Selçuk Geçer'den tarihi keçileri kaçırtan yorum! Selçuk Geçer, yaptığı tahminlerle yatırımcıların dikkatini çekmeye devam etti. Her açıklaması ile sosyal medyanın gündemine otururken, Geçer’in yüksek tahminleri ile dolar yatırımcısına uyarılar da yaptı.

Selçuk Geçer dolar 20 TL olacak!

Yaptığı açıklamada doların yeniden baskılanabileceğini kaydeden Selçuk Geçer, yaptığı değerlendirmelerde doların 20 gün sonrasında 20 TL olacağını ifade etti. Konu ile ilgili olarak verilen bilgilere göre, yanlış para politikaları sonucunda doların 70 TL'ye yükselebileceğine daha önceki açıklamalarında yer veren ve tepki toplayan Ekonomist Selçuk Geçer'den kış ayı dolar rakamı da geldi.

Selçuk Geçer, yaptığı açıklamada piyasaların kış ayında sert ataklar yapacağını kaydetti. Selçuk Geçer yaptığı açıklamada kur hareketlerine bakıldığı zaman da aynı biçimde sertleşmeye başlar ifadelerini kullandı. Geçer açıklamasında sadece enflasyonun bu etkisinin kura uygulanması ile beraber dolar kurunun 30 Türk Lirası’nın kıyısına gelebileceğini öngördüğünü belirtti.

Selçuk Geçer’in piyasalardaki son durum ve bunun dolar üzerindeki etkisini açıkladığı tahminleri çok sayıda kişi tarafından takip edildi. Yorumlara bakanlar dolar ile ilgili yatırım yapıp yapmayacağına karar vermektedir.

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