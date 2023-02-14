Dolar 14 gün içinde tam olarak bu kadar olacak! Bu rakamı görenler aklını kaçıracak! 1 doları bile olan koşup baksın!

Bu rakamı görenler aklını kaçıracak! 1 doları bile olan koşup baksın! Dolar 14 gün içinde tam olarak bu kadar olacak! Dolar yapılan açıklamaların aksine artmaya devam ediyor. Son günlerde yaşananlar doların artmasına sebep olurken doları artacağı konusunda açıklamalar yapan Selçuk Geçer’in yeni yorumları da dikkatleri topladı. dolar konusunda ve diğer ekonomik işlemler hakkında yorumları ile beğeni toplayan Selçuk Geçer doların artmaya devam edeceğini ifade etti. Piyasa Uzmanı Selçuk Geçer, dolar kurunun Şubat ayı sonunda ne kadar olacağını açıkladı. Yaptığı tahminler tek tek tutan Piyasa Uzmanı Selçuk Geçer'den 14 gün içindeki dolar tahmini geldi.

14 Gün Sonra Ne Olacak?

Alınan haberlere göre Euro/Dolar paritesi hızla değişmeye devam ediyor. Piyasalar bu aya yükselişlerle girdi. Dolar kuru 18,40 seviyelerine dayandığı bu günlerde Uzmanı Selçuk Geçer'den yine piyasalarda bomba etkisi yaratacak çok önemli değerlendirmeler geldi. Yüksek tahminleri ile dikkat çeken Selçuk Geçer, doların göreceği seviyeyi de verdi. Geçer’in verdiği rakamlar yine gündemi sarsacak cinsten değerlendirmeler oldu.

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