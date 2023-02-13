10000 20000 30000 ve 40000 TL Ödeme! Son Dakika Haberi Verildi, TC Kimlik İle Hemen Alınacak Bankalar Belli Oldu

TC kimlik numaranız üzerinden başvuru gerçekleştirmek şartı ile birlikte sizlere verilecek olan kredi paketi belli oldu. 10000 20000 30000 ve 40000 TL ödeme almak isteyen vatandaşlar için kredi kampanyası başlatan Akbank, yapmış olduğu bu kampanyada, hızlı bir şekilde ihtiyaç kredisi ödemesi vereceğini, kendi internet sitesi üzerinden açıkladı.

Akbank üzerinden başlatılan internet bankacılığı uygulaması, ihtiyaç kredisi kampanyası ile birlikte başvurularını gerçekleştirerek, kredi kullanacak olan tüm vatandaşları ilk taksit ödemesinde 90 gün erteleme yapılacak.

10000 20000 30000 ve 40000 TL ödeme

Kredi başvurusu yapmak isteyen tüm vatandaşlar için belirli şartlar dahilinde, ödemeler hemen aynı gün içerisinde gerçekleştirilecek ve onaylanan krediler, hesaplara yatırılarak kullandırılacaktır. Akbank kredi politikalarına uygun olmanız durumunda, işlemlerinizi yapabilir ve bankadan ihtiyaç kredisi alabilirsiniz.

Akbank ihtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşlar, banka müşterileri olmaları durumunda, Akbank Direkt uygulaması üzerinden kredi başvurusu yapabiliyor ve kendilerine uygun kredi limitlerini seçerek onay alabiliyor. Akbank Direkt uygulamasına giriş yapmak için banka hesabınız üzerinden internet şifresi oluşturmanız gerekmektedir.

Cep telefonunuz üzerinden SMS atarak, başvuru gerçekleştirmek istiyorsanız, kredi yazıp boşluk bırakıp, 11 haneli kimlik numaranızı yazdıktan sonra Akbank'ın SMS Kredi Servisi numarası olan 44 25 numarasına mesaj gönderebilirsiniz. Acil ihtiyaç kredisi kampanyasına katılarak başvurularınızı gerçekleştirmek istiyorsunuz, uygun faizlerle ödeme alabilir ve kredi işlemlerinizi hemen yapabilirsiniz. Kredi başvurunuzu gerçekleştirmek için uygun faizlerle ödeme alabileceğiniz bu kampanyalara katılarak destek kredilerinden faydalanabiliyorsunuz. Akbank ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan vatandaşların özellikle kredi notuna bakılarak onay verileceği için en düşük kredi puanı 1500 olması isteniyor.