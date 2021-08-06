4 Banka 5000 TL Vereceğini Duyurdu, Üstelik Banka Hesabınızın Olması Yeterli

Sizlerde ihtiyaç kredisi almak istiyorsanız, bu bankaların kredi başvuru aşamalarını iyice takip etmeniz gerekmektedir. 5.000 TL hızlı kredi veren bankalar ve bu bankaların şartları yazımızda bulabilirsiniz.

İhtiyaç kredisi başvurusu yapacak olan müşteriler, 4 bankadan 5.000 TL kredi kampanyasına katılabilirler. Sizler için araştırma yaptığımız bu bankalardan başvuru yaparsanız, kredi sicilinize göre belki daha yüksek oranlarda kredi kullanabilirsiniz. Bankalar 36 ay vadeye kadar sizlere ihtiyaç kredisi verecektir. İhtiyaç kredisi alacaksanız, kredi notunuzun en az 1200 ve üzerinde olması gerekiyor. Ayrıca bankalarda ödemeleriniz varsa bu ödemelerin de yapılmış olması gerekmektedir. Kredi başvurusu yapacak olan kişiler, bu şartlara uygun olmaları durumunda aşağıdaki bankalardan 5000 TL kredi kullanabilirler.

Aktifbank 5.000 TL Kredi Başvurusu

Aktifbank üzerinden 5.000 TL kredi başvurusu yapabilirsiniz. Banka şartlarına uygun olan müşteriler, 36 ay vadeye kadar kredi kullanabilirler. Üstelik bu banka kredi skoru düşük olan kişilere de kredi imkanı tanımaktadır. Sizlerde eğer bu bankadan 5.000 TL kredi alacaksanız, kredi başvurusunu internet sitesinden veya bankanın sms sistemini kullanarak yapabilirsiniz. Aktifbank, SMS ile kredi başvurusu yapacaksanız Kredi yazın TC kimlik numaranızı yazın ve 3050’ye gönderin. Bu şekilde kredi başvurunuzu yapmış olacaksınız. Kredi başvuru sonucu size en yakın zamanda bildirilecektir. Başvuru onayı alırsanız genel müdürlük arayacak ve size kredinizi kullandıracaktır.

Denizbank 5.000 TL Kredi Başvurusu

Denizbank üzerinden de 5.000 TL kredi alabilirsiniz. Bu banka SMS ve internet sitesi üzerinden sizlerin bankaya gitmeden kredilerini vermektedir. Kredi başvurusu yaptığınızda banka şartlarına uygunsanız hemen onay alacaksınız. SMS ile kredi başvurusu yapmak istiyorsanız cep telefonunuzdan mesaj atmanız gerekecektir. Bu mesaj için Kredim yazın boşluk bırakın ve TC KİMLİK numaranızı yazın 3280’e gönderin. Banka bu şekilde sizin kredi başvurunuzu yapacaktır. Kredi onayı almak isteyenler kredi notu en az 1200 ve üzerinde olması gerekmektedir. Onay aldığınız krediyi en yakın banka şubesinden kimliğinizle kullanabilirsiniz.

Fibabanka 5.000 TL Kredi Başvurusu

Fibabanka, ihtiyaç kredilerinde hızlı onay veren bankalardan birisidir. Banka şubesinden ve bankanın resmi internet sitesinden hemen 5.000 TL kredi alabilirsiniz. Banka bu kredilerde hemen onay verecek ve aynı gün size kredinizi kullandıracaktır. 5.000 TL kredi başvurusu yaptığınızda tek şart sadece kredi notunuz olacaktır. Bankadan onay alırsanız hemen kredi kullanmak için şubelere gidebilirsiniz.

İş Bankası 5.000 TL Kredi Başvurusu

İş Bankası üzerinden de 5.000 TL kredi başvurusu yapabilirsiniz. Banka şartlarına uygun olan müşteriler iş cep uygulaması veya internet bankacılığı üzerinden hemen bu kredileri kullanabilirler. Sizlerde eğer bu bankadan bir hesabınız varsa online kredi alabileceksiniz. Ama eğer bir hesabınız yoksa size en yakın banka şubesine giderek kimlik ve gelir belgenizi verdikten sonra 5000 TL kredinizi kullanabilirsiniz. Banka 36 ay vadeye kadar sizlere ihtiyaç kredisi verecektir.