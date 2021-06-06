Doktor Hüseyin Kod Adlı Selman Bozkır Etkisiz Hale Getirildi

Edinilen son bilgilere göre terör örgütü PKK'nın Mahmur sorumlusunun etkisiz hale getirildiği hakkında önemli bilgilere ulaşıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Doktor Hüseyin kod adlı olan Selman Bozkır’ın dün Milli İstihbarat Teşkilatı'nın kahramanları tarafından etkisiz hale getirildiği haberini duyurdu. “Milletimize güzel bir haber vermek istiyorum” şeklinde açıklamalar yapmaya başlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Doktor Hüseyin kod adlı Selman Bozkır’ın etkisiz hale getirildiği bilgisini paylaştı. Açıklanan bilgilerde terör örgütü PKK'nın üst düzey yöneticisi ve bunun yanı sıra Mahmur genel sorumlusu Selman Bozkır’ın Milli İstihbarat Teşkilatı'nın kahramanları tarafından etkisiz hale getirildiği bilgisi vatandaşlar ile paylaşıldı. İşte konu hakkında detaylı bilgiler ve merak edilen detaylar…

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Doktor Hüseyin kod adlı Selman Bozkır hakkında vermiş olduğu haber hakkında bu başarılı operasyonda emeği geçen tüm arkadaşlara milleti adına teşekkür ettiğini söyledi. Konu hakkında hain ve bölücü örgütün Mahmur'u terörün kuluçka merkezi olarak kullanmaya müsaade etmeyeceğimizi söyledi. Aynı zamanda “Terörü kaynağında kurutmaya devam edeceğiz” şeklinde de açıklamalar gerçekleşti. Etkisiz hale getirilen üst düzey yetkili isim hakkında öğrenilenler haberimizin devamında yer almaktadır.

Irak'ın kuzeyinde MİT'in PKK/KCK kontrolünde mahmur kampında başarılı operasyonlar gerçekleştirildiği bilgisine ulaşıldı. 2 terörist ve PKK/KCK Mahmur genel sorumlusu Doktor Hüseyin kod adlı Selman Bozkır’ın 05.06.2021 tarihinde etkisiz hale getirildiği açıklandı. Selman Bozkır ile ilgili önemli bilgilere ulaşıldı.

Doktor Hüseyin kod adlı Selman Bozkır’ın MİT'in hedef listesine alındığı öğrenildi ve mülteci kampı adı altında PKK/KCK faaliyetlerinin organize edildiği örgüt elebaşı hakkında başarılı bir operasyon yapıldı. 1990'lı yıllarda PKK'ya katılan Selman Bozkır’ın, uzun yıllar boyunca örgütün Avrupa’da yapmış olduğu faaliyetleri organize ettiği ve bu kapsamda örgütün İngiltere sorumluluğunda yürütüldüğü ifade edildi.