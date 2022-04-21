Doğu Ukrayna'daki Rus Yanlısı Tutumların Arkasında Ne Var?

Kreminna'nın Kremlin yanlısı belediye başkanının ateşli silah yaralarıyla ölü bulunmasından yedi hafta sonra, Rus kuvvetleri Salı günü yenilenen doğu saldırısının bir parçası olarak Ukrayna kasabasını ele geçirdi.

Kamyon şoförü olan bira fabrikası sahibi Volodymyr Struk, 2012'den 2014'e kadar güneydoğudaki Luhansk bölgesinde, Ukrayna'nın en büyük Rus yanlısı gücü olan Bölgeler Partisi'nde milletvekiliydi.

Ayrılıkçılar bölgenin bir kısmını Moskova destekli bir "Halk Cumhuriyeti"ne dönüştürdükten sonra Struk, Luhansk'ın iki saat kuzeybatısındaki 18.000 kişilik Ukrayna kontrolündeki bir kasaba olan Kreminna'dan oraya taşındı.

Ukraynalı savcılar Struk'u ayrılıkçılıkla suçladı, ancak Kreminna'ya döndü ve geçen Kasım ayında oyların yaklaşık yüzde 52'sini alarak belediye başkanı seçildi.

İki tutuklama emriyle karşı karşıya kalırken, kel 57 yaşındaki adam gururla yasaklanmış bir Moskova yanlısı sembol taktı - siyah-turuncu bir kurdele.

Ölümünden günler önce Struk, Rus işgalcilerin Kreminna'da hoş karşılandığını söylemişti. Daha sonra kamuflajlı kimliği belirsiz adamlar onu evinden kaçırdı ve 1 Mart'ta cesedi bulundu.

"Ukrayna'nın tüm devlet aygıtı – SBU [istihbarat servisi], İçişleri Bakanlığı, savcılar, mahkemeler – sekiz yıl boyunca açıkça ayrılıkçı Struk ile hiçbir şey yapamadı çünkü çok parası vardı. Büyük olasılıkla Rusya Federasyonu'ndan destek, "İçişleri Bakanı'nın yardımcısı Anton Herashchenko, 2 Mart'ta Telegram'da yazdı.

Heraşçenko, cinayet hakkında "bilinmeyen vatanseverler tarafından bir hain olarak idam edildiğini" söyledi ve Struk'un kalıntılarının bir fotoğrafını görevine ekledi.

Doğudaki Rus yanlısı Ukraynalılar kimlerdir?

Rusya yanlısı ayrılıkçı ayaklanmanın başladığı 2014 ile Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik tam kapsamlı bir istila başlattığı 24 Şubat 2022 arasında, iki ülke arasındaki çatışmada 13.000'den fazla kişi öldürüldü.

Milyonlarca insan yerinden edildi ve isyancıların elindeki Donetsk ve Luhansk "halk cumhuriyetleri", yüzlerce kişinin Ukrayna yanlısı sempatileri nedeniyle hapse atıldığı ve işkence gördüğü totaliter yarı-devletler haline geldi.

İsyancılardan bir taş atımı uzaklıkta, Kremlin'in Ukrayna'nın varlığını inkar eden teorisi olan "Rus dünyasının" Ukraynalı taraftarları var - ve Moskova'ya boyun eğdirme yoluyla "kurtuluşunu" öngörüyor.

Kiev merkezli analist Aleksey Kushch, El Cezire'ye verdiği demeçte, gözlemcilere göre, rustbelt'te, Rusça konuşulan kömür madenleri, çelik fabrikaları ve kimya tesislerinde baskın bir zihniyet var, "bölgenin endüstriyel çekirdeğinden ortaya çıkan özel bir tür paternalizm" var.

Sakinleri, ücretsiz sağlık ve eğitim gibi Sovyet dönemi yardımlarına alışkındı ve şimdi nakit sıkıntısı çeken merkezi hükümet tarafından terk edilmiş hissediyorlar.

"Merkezci" Ukrayna partilerinin halkın ihtiyaçlarını karşılayamadığını ve Bölgeler Partisi ve siyasi scion'ları gibi "oligarşik" güçlerin nişi doldurduğunu söyledi.

Mariupol'dan 63 yaşındaki emekli fotoğrafçı Sergey Vaganov, El Cezire'ye verdiği demeçte, "Seçmenlerimiz Rus yanlısı" dedi. "Dürüst olmak gerekirse, hiçbir büyük Ukrayna partisi burada çalışmaya bile çalışmadı. Kimse seçmen için savaşmıyordu."

Donetsk bölgesinin en güneyindeki Mariupol şehri, 2014 yılında ayrılıkçılar tarafından kısa bir süre işgal edildi ve Ukrayna kontrolü yeniden ele geçirdiğinde bölgenin fiili idari başkenti oldu, ancak kalpleri ve zihinleri kazanamadı.