Biden 800 Milyon Dolarlık Yeni Yardım Paketini Açıkladı

ABD Başkanı Joe Biden, Ukrayna için 800 milyon dolarlık yeni askeri yardım paketini açıkladı ve bunun Kiev'e Donbas bölgesindeki Rus güçlerine karşı mücadelede yardımcı olacağını söyledi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenskiy, Rusya'nın liman kenti Mariupol'un çoğunu kontrol ettiğini, ancak Ukrayna birliklerinin orada konuşlu olduğunu söyledi.

Kiev, sivillerin ve yaralı savaşçıların Mariupol'daki Azovstal tesisinden tahliye edilmesine izin vermek için derhal bir insani koridor açılması çağrısında bulunuyor.

Devlet Başkanı Vladimir Putin, Azovstal çelik fabrikasında kalan son Ukrayna kalesine rağmen, Rusya'nın Mariupol'u "özgürleştirmesini" selamladı.

Putin, kuvvetlerine Mariupol'un çelik fabrikalarına saldırmamalarını, bunun yerine onu ablukaya almalarını emretti.

Luhansk Valisi, Rusya'nın şu anda doğu bölgesinin yüzde 80'ini kontrol ettiğini söyledi.

Zelenskiy, dünyayı daha ağır silahlar göndermeye çağırıyor

Zelenskiy, savaşın harap ettiği ülkesinin, Rusya'nın hayatta kalmasını tehdit eden işgaline karşı kendini savunmak için daha ağır silahlara ihtiyacı olduğunu söyledi ve Batılı ülkelerden daha fazla yaptırım uygulamalarını istedi.

Portekiz parlamentosuna yaptığı bir video konuşmasında, Rus ordusunu liman kenti Mariupol da dahil olmak üzere Ukrayna'da birçok vahşet işlemekle suçladı ve Portekiz'den Rus petrolüne yönelik küresel bir ambargoyu desteklemesini istedi.

Yellen, Ukrayna savaşı konusundaki grevine rağmen G20 üzerinden çalışmaya kararlı olduğunu söyledi

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen Perşembe günü yaptığı açıklamada, Rus yetkililerin konuştuğu G20 finans toplantısından kendisinin ve diğer bazı Batılı yetkililerin geri çekilmesine rağmen, Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin getirdiği zorlukları ele almak için 20 büyük ekonomiden oluşan Grup aracılığıyla çalışmaya kararlı olduğunu söyledi.

Yellen bir basın toplantısında, "Sanırım onaylamadığımızı duyurmanın bir yolunu arıyorduk, ancak başarmamız gereken çok işimiz olduğunu kabul ediyorduk" dedi.

Yellen, bekletilen ülkeleri Rusya'yı kınamaya, yaptırımlara uymaya çağırıyor

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, Rusya'nın Ukrayna'yı işgalini henüz kınamayan ülkeleri bunu yapmaya ve Rusya'ya uygulanan yaptırımları ihlal etmekten kaçınmaya çağırdı.

Uluslararası Para Fonu ve Dünya Bankası bahar toplantıları sırasında düzenlenen basın toplantısında konuşan Yellen, ABD'nin kritik hükümet operasyonlarına devam etmesi ve insani krizin kötüleşmesini önlemek için Ukrayna'ya 500 milyon dolar daha doğrudan yardım vereceğini söyledi.