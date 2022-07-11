Doğu Ukrayna'daki Rus Bombardımanı En Az Bir Düzine İnsanı Öldürdü

Ukraynalı kurtarıcılar Pazartesi günü, Moskova kuvvetlerinin Donbas bölgesi üzerindeki kontrollerini pekiştirmeye çalıştıkları için, en az 15 insanını öldüren bir Rus füze saldırısının çarptığı bir apartmanın molozu altında hayatta kalanları bulmayı umuyorlardı. AFP muhabirleri, düzinelerce kurtarıcının Pazar günü mekanik bir kazıcıyla molozları elediği olay yerinde, binanın grevle kısmen tahrip edildiğini gördü.

Yerel acil servis Pazar günü Facebook'ta yaptığı açıklamada, "Kurtarma operasyonu sırasında olay yerinde 15 ceset bulundu ve beş kişi molozdan çıkarıldı" dedi.

Donetsk bölge valisi Pavlo Kyrylenko daha önce Telegram'da yaptığı açıklamada, dört katlı binanın bir Rus Uragan füzesi tarafından vurulduktan sonra "En az 30 kişi moloz altında" olduğunu söyledi.

Acil servisler, kurtarma ekiplerinin şu ana kadar enkaz altındaki üç kişiyle temas kurabildiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Volodymyr Zelensky, gece konuşmasında faillerin adalete teslim edileceğine yemin ederek, "Bu tür grevler için emir veren herkes, onları sıradan şehirlerimizi, yerleşim bölgelerimizi hedef alan herkes kesinlikle kasıtlı olarak öldürüyor" dedi. İsmini vermeyen bir Chasiv Yar sakini, AFP gazetecilerine dairesinin enkazını gösterdi.

"Dün, akşam saat 11 ya da 10'da yatak odasındaydım ve ayrılırken her şey gürlemeye ve çatlamaya başladı..."dedi.

"Beni kurtaran tek şey buraya koştuğum zamandı, çünkü hemen ardından tüm bunlar çöktü."

Dairesinden ne kurtarabileceğini görmek için içeri giren başka bir kadın, hala kafesine tünemiş bir mavi kuşu geri aldı.

Evcil hayvanının patlamadan kaçtığı balkonundan aşağıya bakarken, kısa, muzaffer bir güzelleşmeyle kafesi kaldırdı.

Komşu Lugansk bölgesinin bölgelerini ele geçirmek için uzun savaşlar veren Rus birlikleri, şimdi tüm Donbas bölgesinin kontrolünü ele geçirmek için odaklarını Donetsk'e çeviriyor.

Ancak Ukrayna ordusu genelkurmay başkanlığı Pazar günü yaptığı açıklamada, bölgenin sürekli bombardıman altında olmasına rağmen, Rus kara saldırılarının neredeyse durdurulduğunu söyledi.

Ukrayna kuvvetlerinin işgal altındaki güneydeki Kherson bölgesinde bir Rus üssüne isabet ettiğini de sözlerine eklediler.