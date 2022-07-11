TC sonu 4-6-8-0 olanlar için 48.000 TL kredi alacaklardır! TC kimlik numarasına göre işlem yapılıyor!

TC kimlik numarası üzerinden ödeme alacaklara Akbank üzerinden haber var. Akbank yaptığı kampanyada bu kişilerin TC kimlik numaraları üzerinden 48.000 TL ödeme vereceğini açıkladı. Nakit ihtiyacınızın olması durumunda sizlerde bu bankadan kredi alabileceksiniz. TC kimlik numarası üzerinden yapılan sorgulamada banka kredi puanı 1200 ve üzerinde olması durumunda işlem yapılmaktadır. TC kimlik numarası sorgulaması sonrasında onay alan kişiler 36 ay vadeye kadar kredi alabileceklerdir.

TC KİMLİK NUMARASI ÜZERİNDEN AKBANK BAŞVURU

Ekonomik sıkıntı yaşayan ve nakit kredi kullanmak isteyenlere Akbank uygun faizlerle kredi veriyor. Akbank kredi alacak kişilerin TC kimlik numarası üzerinden kredi notu ve banka kredi sicili uygun olup olmadığına bakıyor. Nakit kredi alacak kişilere, uygun faizlerle kredi veren bu banka en kolay olarak SMS ile başvuru yaptırıyor.

SMS ile başvuru yapmak için KREDİ TC KİMLİK yazarak bu mesajı 4425 numarasına gönderin. 4425 numarasına atmış olduğunuz mesaj sonrasında banka 5 dakika içinde sizlere sonuç verir ve bu sonuca göre kredi alıp almadığınızı gösterir. Nakit ihtiyacınızın olması durumunda ayrıca bu bankadan İnternet bankacılığı uygulaması olan Akbank Direkt uygulamsından işlem yapılmaktadır.

AKBANK kredisi başvurusu ayrıca 444 25 25 numarasına mesaj atılarak da yapılmaktadır. 444 25 25 numarasına mesaj atıldıktan sonra 5 dakika içinde sizlere sonuç verilir ve bu sonuca göre krediniz kullandırılır. Akbank sorgulaması ve diğer tüm detaylarını da bankanın internet sitesine girerek öğrenebilir ve bankanın faiz oranlarından yararlanacağınızı görebilirsiniz.